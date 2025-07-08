Pezeškian dao veliki intervju Takeru Karlsonu: Izrael je pokušao da me ubije

Predsjednik Irana Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) izjavio je u intervjuu za američkog konzervativnog voditelja Taker Karlsona (Tucker Carlson), objavljenom u ponedjeljak, da je bio meta pokušaja atentata koji je, kako tvrdi, pokušao izvršiti Izrael.

- Pokušali su, da. Djelovali su u skladu s tim, ali nisu uspjeli - odgovorio je Pezeškijan na pitanje vjeruje li da ga je Izrael pokušao ubiti.

Nije precizirao kada se pokušaj dogodio, navodeći tek da je to bilo tokom "sastanka".

- Bio sam na sastanku... pokušali su bombardovati područje na kojem smo održavali taj sastanak. Ne bojim se žrtvovati svoju dušu u odbrani svoje zemlje... Niko od vladinih dužnosnika ne boji se izgubiti život u obrani. Ali hoće li... još krvoprolića i ubijanja donijeti mir, spokoj i stabilnost regiji - rekao je.

Nuklearno oružje

U intervjuu vođenom na engleskom i perzijskom jeziku, Pezeškijan je više puta ponovio da Iran želi mir, a ne sukobe, te da je Islamska Republika spremna razgovarati sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Naglasio je i da Iran nikada nije težio razvoju nuklearne bombe.

- Istina je da nikada nismo težili razvoju nuklearne bombe – ni u prošlosti, ni sada, ni u budućnosti – jer je to pogrešno i u suprotnosti s vjerskim dekretom koji je izdao vrhovni vođa Islamske Republike Iran. Vjerski nam je zabranjeno težiti nuklearnoj bombi, a to je uvijek bilo potvrđeno, zahvaljujući našoj saradnji s IAEA-om, jer su oni uvijek bili tu da to provjere - kazao je.

Pokretanje pregovora

Na pitanje o količini obogaćenog urana, Pezeškijan nije dao konkretan odgovor, ali je istaknuo da je Iran spreman razgovarati o toj temi i prihvatiti nadzor. Podsjetio je da su pregovori već postojali, ali da su uništeni "ničim izazvanim" izraelskim napadima 13. juna.

- Ne vidimo problem u ponovnom ulasku u pregovore. Postoji uvjet... za ponovno pokretanje pregovora. Kako ćemo ponovno vjerovati Sjedinjenim Američkim Državama? Kako možemo sa sigurnošću znati da usred pregovora izraelski režim neće ponovno dobiti dopuštenje da nas napadne? Moj prijedlog je da se američka administracija suzdrži od uključivanja u rat koji nije američki rat. To je Netanjahuov rat. On ima svoju vlastitu agendu, a to su vječni ratovi, ratovi koji traju u nedogled - poručio je.

Rješenje kroz dijalog

Istakao je da mu je cilj mir i da vjeruje u rješenja kroz dijalog.

- Oduvijek smo težili miru. Moje je iskreno mišljenje da moramo živjeti u miru i skladu tokom ovog kratkog i ograničenog vremena koje nam je svemogući Bog dao da živimo u miru i spokoju sa svima - rekao je.

Dodao je da Iran nije vodio nijedan rat u posljednjih 200 godina, već su mu ratovi uvijek bili nametnuti – referirajući se na sukobe s Izraelom i rat s Irakom 1980-ih.

Komentarišući američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump), Pezeškijan je kazao da vjeruje kako američki lider ima moć da vodi regiju ka miru, ali i da obuzda izraelsku agresiju. U protivnom, smatra, novi rat bi dodatno destabilizirao Bliski istok.

Nedostatak povjerenja

Na pitanje vjeruje li da Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) dijeli osjetljive informacije s Izraelom, Pezeškijan je odgovorio: "Nedostatak povjerenja postoji kao rezultat posljednjeg izvještaja IAEA-e i vrste izvještaja. Način na koji su pripremili izvještaj nekako je dao izgovor izraelskom režimu da pripremi teren za nezakoniti i neovlašteni napad na naša nuklearna postrojenja. Čak ni nakon toga, IAEA nije osudila ove napade niti ih pokušala na bilo koji način zaustaviti."

Poručio je i da Iran ne traži vojnu podršku od svojih saveznika, Rusije i Kine: "U Boga se uzdamo. Sposobni smo se braniti i stajati na vlastitim nogama."