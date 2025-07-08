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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp poručio da nema produženja roka za uvođenje carina 1. augusta

Drugim riječima, sav novac će dospjeti na naplatu od 1. avgusta 2025. Neće biti odobreno produženje, kaže Tramp

Donald Tramp. AP

Anadolija

8.7.2025

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u utorak da će se carine navedene u carinskim pismima plaćati od 1. augusta i da se taj rok neće produžavati, javlja Anadolu.

- Prema pismima poslanim zemljama jučer, pored pisama koja će biti poslana danas, sutra i u narednom kratkom vremenskom periodu, carine će početi da se plaćaju 1. augusta 2025. godine - napisao je Tramp na društvenim mrežama.

- Nije bilo promjena do ovog datuma, niti će biti promjena. Drugim riječima, sav novac će dospjeti na naplatu od 1. augusta 2025. Neće biti odobreno produženje - dodao je.

U ponedjeljak je Tramp na društvenim mrežama podijelio carinska pisma koja sadrže carinske stope za 14 zemalja, uključujući Tunis, Južnu Koreju, Maleziju, Kazahstan, Japan, Južnu Afriku, Bosnu i Hercegovinu, Indoneziju, Srbiju, Bangladeš, Tajland, Kambodžu, Mjanmar i Laos.

Ove carinske stope kretale su se između 25 posto i 40 posto.

- Naš odnos je, nažalost, daleko od recipročnog - navodi se u pismima koja je Trump poslao zemljama.

Pozivajući zemlje da proizvode svoju robu u SAD-u kako bi zaobišle ​​uvozne carine, Tramp je rekao da su carinske stope specifične za svaku zemlju i da su “daleko niže“ od nivoa potrebnog za potpuno rješavanje trgovinskih neravnoteža sa SAD-om.

Tramp je također upozorio da bi carine mogle biti podignute iznad odgovarajućih stopa ako zemlje odgovore vlastitim carinama na uvoz robe iz SAD-a.

Američki predsjednik je ranije potpisao uredbu kojom se do 1. augusta produžava period odgode plaćanja carina, koji je trebao isteći 9. jula.

# SAD
# CARINE
# DONALD TRUMP
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