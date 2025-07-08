Tramp poručio da nema produženja roka za uvođenje carina 1. augusta

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u utorak da će se carine navedene u carinskim pismima plaćati od 1. augusta i da se taj rok neće produžavati, javlja Anadolu.

- Prema pismima poslanim zemljama jučer, pored pisama koja će biti poslana danas, sutra i u narednom kratkom vremenskom periodu, carine će početi da se plaćaju 1. augusta 2025. godine - napisao je Tramp na društvenim mrežama.

- Nije bilo promjena do ovog datuma, niti će biti promjena. Drugim riječima, sav novac će dospjeti na naplatu od 1. augusta 2025. Neće biti odobreno produženje - dodao je.

U ponedjeljak je Tramp na društvenim mrežama podijelio carinska pisma koja sadrže carinske stope za 14 zemalja, uključujući Tunis, Južnu Koreju, Maleziju, Kazahstan, Japan, Južnu Afriku, Bosnu i Hercegovinu, Indoneziju, Srbiju, Bangladeš, Tajland, Kambodžu, Mjanmar i Laos.

Ove carinske stope kretale su se između 25 posto i 40 posto.

- Naš odnos je, nažalost, daleko od recipročnog - navodi se u pismima koja je Trump poslao zemljama.

Pozivajući zemlje da proizvode svoju robu u SAD-u kako bi zaobišle ​​uvozne carine, Tramp je rekao da su carinske stope specifične za svaku zemlju i da su “daleko niže“ od nivoa potrebnog za potpuno rješavanje trgovinskih neravnoteža sa SAD-om.

Tramp je također upozorio da bi carine mogle biti podignute iznad odgovarajućih stopa ako zemlje odgovore vlastitim carinama na uvoz robe iz SAD-a.

Američki predsjednik je ranije potpisao uredbu kojom se do 1. augusta produžava period odgode plaćanja carina, koji je trebao isteći 9. jula.