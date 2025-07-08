Berlin optužio kinesku vojsku: "Laserom su ciljali naš avion iznad Crvenog mora"

Njemačka vlada uputila je oštru diplomatsku poruku Kini, optužujući njenu vojsku da je laserom ciljala izviđački avion njemačkog ratnog zrakoplovstva tokom misije podržane od strane Evropske unije u Crvenom moru. Povodom incidenta pozvan je kineski ambasador u Berlin.

- Ugrožavanje njemačkog osoblja i ometanje misije potpuno su neprihvatljivi - saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke, ne navodeći precizno mjesto incidenta.

Misija EU

Prema pisanju njemačkog lista Der Spiegel, do incidenta je došlo u blizini jemenske obale, a kineski ratni brod je uperio vojni laser prema njemačkom izviđačkom avionu. Avion je učestvovao u operaciji "Aspides", zajedničkoj misiji Evropske unije pokrenutoj u februaru 2024. godine s ciljem zaštite trgovačkih brodova od napada pobunjeničkih snaga Huta u južnom Crvenom moru.

U ovoj misiji učestvuju Belgija, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Italija, Latvija, Njemačka, Nizozemska i Švedska, a cilj je osigurati slobodnu međunarodnu plovidbu kroz strateški važan pomorski koridor.

Sjedinjene Američke Države su ranije ove godine izvele kraću bombardersku kampanju protiv hutskih ciljeva u Jemenu, pri čemu su povjerljivi vojni planovi čak dospjeli do medija putem aplikacije Signal.

Osjetljiv trenutak

Incident se desio u osjetljivom trenutku – neposredno uoči obraćanja predsjednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen (Ursula von der Leyen) Evropskom parlamentu, u kojem je govorila o pripremama za predstojeći samit između Evropske unije i Kine.

Fon der Lajen je istakla da pristup Unije Kini neće biti zasnovan na "razdvajanju", već na "smanjenju rizika".

Govoreći o kineskoj podršci Rusiji, kazala je da ne može prihvatiti činjenicu da Kina "de facto omogućava rusku ratnu ekonomiju". Upozorila je da će kinesko ponašanje u vezi s ratom u Ukrajini biti "odlučujući faktor" za buduće odnose između EU-a i Pekinga.

- Mnogo toga možemo učiniti zajedno ako je Kina spremna sarađivati u duhu predvidljivosti i pouzdanosti - poručila je predsjednica Evropske komisije.