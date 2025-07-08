Izraelski mediji otkrivaju plan za prisilno raseljavanje stanovnika Gaze

Tijekom protekle sedmice izraelska vojska pojačala je bombardiranje i rušenje stambenih zgrada i skloništa, naročito višespratnica koje pružaju strateški pogled na područja sjeverne i istočne Gaze.

Izraelski mediji otkrili su plan Tel Aviva da na ruševinama Rafaha, na jugu Pojasa Gaze, izgradi takozvani "humanitarni grad". Cilj je, kako tvrde, raseliti Palestince daleko od njihovih domova.

Prema izvještaju izraelskog javnog servisa KAN, taj grad bi se nalazio između koridora Filipval i Morag, navodno da se civili izdvoje iz zone sukoba sa naoružanim palestinskim grupama.

Izraelski emiter ističe da je plan okupiti stotine hiljada Palestinaca u izoliranom području pod budnim sigurnosnim nadzorom, kao dio prijedloga za kontinuirano raseljavanje.

Izvor blizak palestinskim frakcijama kazao je za agenciju Anadolija da Izrael želi uništiti sve preostale uslove za normalan život u tim zonama kako bi trajno spriječio povratak stanovnika. Sličan prijem bio je primijenjen i u kampu Jabalia krajem 2024. godine, gdje je većina objekata potpuno uništena.

Nastavljeni pregovori

U Dohi, glavnom gradu Katara, odvijaju se indirektni pregovori putem posrednika o prekidu vatre i oslobađanju zarobljenika.

Izraelski mediji navode da prva faza plana uključuje premještanje hiljada Palestinaca iz humanitarne zone u Khan Junisu u "humanitarni grad", mjesto pod potpunom kontrolom izraelske vojske.

Prema istom izvoru, planirano je prebacivanje oko 600.000 stanovnika Gaze u taj grad, nakon stroge sigurnosne provjere. Jednom prebačeni, stanovnici neće imati mogućnost da ga napuste, čime se sprovođenje masovnog raseljavanja i izolacije potvrđuje.

Prema UNRWA podacima, 85 % teritorije Pojasa Gaze nalazi se u zonama evakuacije, vojnim zonama ili u obje kategorije .

Humanitarna pomoć i kontrola

Izraelski emiter navodi da pomoć neće distribuirati vojska, već će taj zadatak biti prepušten neimenovanim državama i međunarodnim organizacijama. Planira se uspostaviti četiri nova punkta za humanitarnu pomoć, obilježena kao dio "Humanitarne fondacije za Gazu", uz podršku SAD i Izraela.

Izrael je pokrenuo ovaj plan još 27. maja, ali pod nadzorom vodeće fondacije umjesto UN .

Izraelska vojska svakodnevno puca na skupine ljudi ispred punktova za pomoć, što je, prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi, dovelo do 758 poginulih i 5.005 ranjenih Palestinaca .

Odbrane ministar Izrael Kac (Israel Katz) najavio je uspostavu četiri nova centra za pomoć južno od koridora Morag u Rafahu, te veliku civilnu zonu za stotine hiljada raseljenih.

Rušenje i miniranje

- Ko jednom uđe u to područje, neće mu biti dopušten izlazak. Ulazak će se odvijati isključivo kroz uske koridore bez prisustva Hamasovih snaga - rekao je.

Dana 11. aprila izraelska vojska objavila je da je dovršila preuzimanje kontrole nad cijelim koridorom Morag i da je potpuno opkolila grad Rafah na jugu Pojasa Gaze.

Izraelska vojska od tada provodi intenzivne operacije rušenja i miniranja zgrada u gradu koji se nalazi uz granicu s Egiptom.