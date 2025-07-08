Tramp vrijeđao Putina: Mnogo s****a dobijamo od njega, ako hoćete da znate istinu

Predsjednik SAD-a Donald Tramp danas je ponovo napao Vladimira Putina, predsjednika Rusije, optuživši ga za –s****– u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini.

–Mnogo s***** dobijamo od Putina, ako želite znati istinu – rekao je Tramp novinarima tokom sjednice svog kabineta.

–On je stalno vrlo ljubazan, ali to se ispostavi kao besmisleno.

Tramp se također požalio da je teže nego što je očekivao doći do prekida vatre u trogodišnjem ratu.

–Ispostavilo se da je teže, jednostavno teže. Moram reći da su Ukrajinci bili hrabri, ali dali smo im najbolju opremu ikada napravljenu – kazao je.

Oštra retorika

Trampova retorika prema Putinu postaje sve oštrija, a njegovo strpljenje sve kraće dok pokušava okončati rat. Američki predsjednik vrši pritisak na obje strane da sjednu za pregovarački stol, ali je Putin prošle sedmice potpuno odbacio Trampov poziv na prekid vatre.

Na pitanje namjerava li uvesti dodatne sankcije protiv Rusije, odgovorio je: –Razmatram to – ali nije želio otkriti detalje o narednim koracima, rekavši:

–Ne bih vam to sada rekao, želimo malo iznenađenja.

Predsjednik SAD-a dodatno je pojačao podršku Ukrajini, poslavši dodatno oružje u Kijev, samo nekoliko dana nakon što je ranije naredio pauzu u isporukama.

Tramp je prošle sedmice odvojeno razgovarao s Putinom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Putin je tada rekao da se Moskva neće odreći svog cilja da eliminiše –uzroke– rata u Ukrajini, prema saopćenju Kremlja.

To je šifra kojom Kremlj opravdava tvrdnju da je bio primoran pokrenuti invaziju punog obima na Ukrajinu kako bi spriječio da zemlja uđe u NATO i bude iskorištena od strane zapadnog saveza kao lansirna platforma za napad na Rusiju – tvrdnje koje Kijev u potpunosti odbacuje.

Tramp je, sa svoje strane, pozvao Putina da okonča rat, ali je ruski lider to odbio, prenosi Wall Street Journal.

Nakon razgovora, Tramp je izjavio da nije postignut –nikakav napredak– s Putinom po pitanju prekida vatre, dodavši da je –nezadovoljan– ratom u Ukrajini.

Nije zaustavio rat

–Iskreno, razočaran sam što predsjednik Putin nije zaustavio rat – rekao je Tramp u ponedjeljak navečer.

U međuvremenu, u privatnom razgovoru sa Zelenskim, poručio je da želi pomoći Ukrajini u protivzračnoj odbrani zbog sve intenzivnijih ruskih napada, objavio je Axios.

U ponedjeljak je Tramp ponovo odobrio slanje američkog oružja Ukrajini, poslavši deset raketa presretača Patriot u Kijev, dok je Rusija pokrenula svoje najveće raketne i dron napade u više od tri godine rata.

–Moraćemo poslati još oružja, prvenstveno odbrambenog – poručio je Tramp.