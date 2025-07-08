Trampov izaslanik izjavio da se SAD nada da će prekid vatre u Gazi biti dogovoren do kraja sedmice

Specijalni izaslanik SAD-a za mirovne misije Stiv Vitkof izjavio je u utorak da se američka administracija nada da će se do kraja sedmice postići dogovor o 60-dnevnom prekidu vatre u Pojasu Gaze nakon napretka u pregovorima o bliskoj saradnji.

- Imali smo četiri problema, a sada smo ostali samo na jednom nakon dva dana pregovora o bliskoj saradnji - rekao je Vitkof na sastanku kabineta Bijele kuće zajedno s američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

- Dakle, nadamo se da ćemo do kraja ove sedmice imati sporazum koji će nas dovesti do 60-dnevnog prekida vatre - dodao je.

Vitkof je rekao da će desetero živih talaca i devet preminulih biti oslobođeno prema predloženom sporazumu, izražavajući nadu da će to dovesti do trajnog mira u Gazi.

Tramp je tokom sastanka Gazu nazvao “tragedijom“ i rekao je da će o tome gotovo isključivo razgovarati s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom tokom njihovog sastanka večeras.

Rekao je da on, Netanjahu i "druga strana", misleći na palestinski pokret Hamas, žele da se “to riješi“.

Uporedo s tim, američki državni sekretar Marko Rubio rekao je na istom brifingu za medije da se nada da će uskoro biti postignut i mirovni sporazum između Azerbejdžana i Armenije. Naveo je nedavne američke posredničke napore širom svijeta i rekao da se nada da će prilično brzo uslijediti mirovni sporazum između Azerbejdžana i Armenije.