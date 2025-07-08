Netanjahu: Svijet je vidio da, kada Izrael i SAD stoje zajedno, događaju se velike stvari

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) izjavio je tokom posjete Vašingtonu da su odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na najvišem nivou do sada, zahvaljujući angažmanu američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump).

Netanjahu boravi u SAD-u u višednevnoj posjeti tokom koje se jučer susreo s Trampom, a novi sastanak dvojice lidera planiran je tokom dana.

Na konferenciji za medije premijer Izraela naglasio je značaj američko-izraelskog savezništva, ističući: "Svijet je vidio da, kada Izrael i SAD stoje zajedno, događaju se velike stvari."

- Nikada nije postojala takva razina koordinacije, saradnje i povjerenja između Amerike i Izraela kao što imamo danas. Zasluge za ovo izvanredno dostignuće pripisujem predsjedniku Trampu i vjerujem da narod Izraela, a usuđujem se reći i jevrejski narod, to cijene - rekao je Netanjahu.

Govoreći o situaciji u Gazi, ponovio je da je cilj izraelske vojske vojni poraz i uništenje Hamasa, kao i oslobađanje svih talaca.

- To zahtijeva određenu strategiju. To zahtijeva neke poteze koji su vrlo bolni za Izrael i neke koji su vrlo bolni za Hamas - naglasio je.

Prema pisanju arapskih medija, jedan od najtežih uslova za izraelsku stranu u predstojećim pregovorima moglo bi biti potpuno povlačenje vojske iz Pojasa Gaze, što se, kako se navodi, može naslutiti i iz Netanjahuove izjave.