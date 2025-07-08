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CRVENO MORE

Huti objavili snimak potapanja broda: Nakon ranijeg napada, brod uništen eksplozivom

Na videosnimku koji su objavili proiranski nalozi na platformi X, vidi se trag borbe između članova posade i hutskih snaga

Snimak potapanja. Platforma X

M. Až.

8.7.2025

Jemenski pobunjenici Huti, koje naoružava Iran, iskrcali su svoje snage na grčki trgovački brod "Magic Seas", koji je aktiviranjem eksploziva potopljen i uništen.

Brod je 6. jula napadnut naoružanim čamcima, a zatim i protivbrodskim raketama i dronovima, što je izazvalo požar.

Nakon požara, uz pomoć drugih brodova u blizini, cjelokupna posada od 22 mornara spašena je.

Međutim, u nedavnoj akciji hutskih snaga koje su se iskrcale na brod, eksplozijom je brod potonuo.

Na videosnimku koji su objavili proiranski nalozi na platformi X, vidi se trag borbe između članova posade i hutskih snaga koje su prvobitno napale brod.

- Operacija je direktno pogodila brod, što je izazvalo prodor vode. Sada je brod ugrožen potonućem. Naše snage su omogućile posadi sigurnu evakuaciju - izjavio je glasnogovornik Huta, general Saree.

# JEMEN
# HUTI
# CRVENO MORE
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