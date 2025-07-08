Huti objavili snimak potapanja broda: Nakon ranijeg napada, brod uništen eksplozivom

Jemenski pobunjenici Huti, koje naoružava Iran, iskrcali su svoje snage na grčki trgovački brod "Magic Seas", koji je aktiviranjem eksploziva potopljen i uništen.

Brod je 6. jula napadnut naoružanim čamcima, a zatim i protivbrodskim raketama i dronovima, što je izazvalo požar.

Nakon požara, uz pomoć drugih brodova u blizini, cjelokupna posada od 22 mornara spašena je.