Tramp najavio nove carine: Uvoz bakra bit će oporezovan sa 50 posto

Američki predsjednik Donald Tramp proširio je trgovinski rat najavom uvođenja 50-postotnih carina na uvoz bakra, uz dodatak da će uskoro na snagu stupiti i carine na poluvodiče i farmaceutske proizvode, kojima već duže prijeti.

Dan nakon što je uveo znatno više carine za 14 trgovinskih partnera, među kojima su i ključni američki dobavljači poput Južne Koreje i Japana, Tramp je ponovio prijetnju o uvođenju carina od 10 posto na robu iz Brazila, Indije i drugih članica grupe BRICS.

Rekao je da trgovinski pregovori sa Evropskom unijom i Kinom dobro napreduju, ali je dodao da je "samo nekoliko dana udaljen" od slanja zvaničnog pisma o uvođenju carina i Evropskoj uniji. Izjave koje je dao na sastanku kabineta u Bijeloj kući mogle bi dodatno uzdrmati svjetsku ekonomiju koja je već pogođena ranijim carinskim mjerama.

Carine na bakar bile bi dodatak već postojećim carinama na uvoz čelika, aluminija i automobila. Tramp je zaprijetio i uvođenjem 200-postotnih carina na lijekove, iako je rekao da bi njihovu primjenu mogao odgoditi za otprilike godinu dana.

Američka administracija je ranije najavila da će zaključiti „90 sporazuma u 90 dana“ nakon što je Tramp početkom aprila predstavio seriju specifičnih carinskih mjera prema pojedinim državama.

Do sada su postignuta samo dva sporazuma – s Ujedinjenim Kraljevstvom i Vijetnamom – dok je Tramp izjavio da je sporazum s Indijom „veoma blizu“, ističući da mnoge zemlje traže pregovore.

- Vrijeme je da Sjedinjene Američke Države počnu prikupljati novac od zemalja koje su nas pljačkale... i smijale nam se iza leđa zbog toga koliko smo glupi - poručio je Tramp.