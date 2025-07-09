Alarmantno u Pentagonu: Zalihe raketa za sistem Patriot pale na samo 25 posto

Nakon što su Sjedinjene Američke Države donirale lansere i rakete ukrajinskoj vojsci, ali i koristile sredstva za odbranu od iranskih raketa, zalihe raketa za sistem Patriot u američkim bazama na Bliskom istoku pale su na svega 25 posto od potrebnog nivoa.

Toliko smanjenje zaliha izazvalo je zabrinutost unutar Pentagona jer bi moglo ugroziti buduće američke vojne operacije. Zbog toga je zamjenik ministra odbrane Stiven Fajnberg (Stephen Feinberg) odobrio obustavu transfera sve dok se ne provjeri gdje se oružje šalje.

S druge strane, predsjednik Donald Tramp u ponedjeljak je djelimično ublažio ovu odluku, rekavši nakon sastanka s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom (Benjamin Netanyahu) da će "poslati još oružja" Ukrajini, iako nije precizirao da li se to odnosi i na rakete za sistem Patriot.

Tramp je u telefonskom razgovoru s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim izjavio da nije on odgovoran za obustavu isporuka oružja te da je naredio reviziju američkih zaliha, ali ne i njihovo zamrzavanje.

Prema podacima američkog Ministarstva odbrane, zalihe brojnih ključnih vrsta municije su već godinama ispod dozvoljenih granica, a to se dodatno pogoršalo otkako je administracija Džoa Bajdena (Joe Biden) počela intenzivno slati vojnu pomoć Ukrajini.

Reviziju stanja rezervi raketa Patriot i druge municije Trampova administracija započela je još u februaru, a dodatno ju je ubrzala intenzivna potrošnja presretačkih raketa tokom napada Irana na Izrael i američke baze na Bliskom istoku.

Američki mediji navode da je godišnji kapacitet proizvodnje raketa za protivzračnu i proturaketnu odbranu sistema Patriot oko 600 komada.