U izraelskom napadu u blizini Tripolija ubijene tri, ranjeno 13 osoba

Ministarstvo zdravstva Libana saopćilo je da su najmanje tri osobe ubijene, a da je još 13 povrijeđeno u izraelskom napadu u blizini grada Tripolija u utorak navečer, javlja Anadolu.

U saopćenju se navodi da je meta napada bilo vozilo u mjestu Aairoun u blizini Tripolija. Izraelska vojska tvrdi da je meta napada bio visoki zvaničnik Hamasa, bez navođenja detalja.

Kasnije je vojska saopćila da je “pogodila i eliminisala člana Hamasa Mehrana Mustafu Ba'jura“ u području Tripolija u Libanu, tvrdeći da je on pokrenuo i usmjeravao brojne napade na izraelsku vojsku i izraelske civile.

- Ba'jur je bio jedan od ključnih komandanata Hamasa u Libanu i, kao dio svoje uloge, godinama je uspostavljao vojne kapacitete Hamasa u Libanu - navodi izraelska vojska.

Nije bilo neposrednih komentara Hamasa na ovu izraelsku tvrdnju.

Prekogranični rat između Izraela i Hezbolaha u Libanu eskalirao je u rat velikih razmjera u septembru 2024. Uprkos novembarskom primirju, izraelske snage su provodile gotovo svakodnevne napade na jugu Libana, tvrdeći da su ciljale aktivnosti Hezbolaha.

Od tada su libanonske vlasti prijavile skoro 3.000 izraelskih kršenja primirja, uključujući smrt najmanje 232 osobe i ranjavanje više od 530.

Prema sporazumu o primirju, Izrael se trebao u potpunosti povući iz južnog Libana do 26. januara, ali je rok produžen do 18. februara nakon što je Tel Aviv odbio da se pridržava sporazuma.

Izrael i dalje održava vojno prisustvo na pet graničnih položaja.