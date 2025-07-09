Haotična administracija predsjednika SAD: Ministar odbrane bez saglasnosti zaustavio isporuku oružja Ukrajini

Pit Gehset (Pete Hegseth), američki ministar odbrane, prošle sedmice je odobrio pauzu u isporuci oružja Ukrajini, a sada se doznalo da prije te odluke, nije obavijestio Bijelu kuću, reklo je za CNN pet izvora upoznatih sa situacijom.

Ovaj potez izazvao je haos unutar administracije dok su pokušavali da shvate zašto je došlo do obustave i da to objasne Kongresu i ukrajinskoj vladi.

Predsjednik Donald Tramp (Trump) je u utorak sugerisao da nije on odgovoran za tu odluku, ali nije dao direktan odgovor novinarima, samo je naglasio da će SAD nastaviti slati odbrambeno oružje Ukrajini.

Haotičan proces

Ovaj događaj naglašava često haotičan proces donošenja politika unutar Trampove administracije, naročito pod Hegsetovim vodstvom u Ministarstvu odbrane.

Ovo je drugi put ove godine da je Hegset odlučio obustaviti isporuku američkog oružja Ukrajini, iznenadivši visoke zvaničnike za nacionalnu sigurnost.

Prvi put se to desilo u februaru, a odluka je brzo povučena, rekla su tri izvora za CNN.

Specijalni izaslanik SAD-a za Ukrajinu, Kit Kelog (Keith Kellogg), i državni sekretar Marko Rubijo (Marco Rubio), koji je i Trampov savjetnik za nacionalnu sigurnost, također nisu bili unaprijed obaviješteni o pauzi i za nju su saznali iz medijskih izvještaja.

Dva izvora su navela da Hegset nije obavijestio Bijelu kuću zbog toga što nema šefa kabineta ni pouzdane savjetnike koji bi ga mogli podstaći da bolje koordinira važne političke odluke s ostalim agencijama.

Nedugo nakon što je saznao za pauzu prošle sedmice, Tramp je naredio Hegsetu da ponovo pokrene isporuku barem dijela municije, konkretno presretačkih raketa za Patriot sisteme protivzračne odbrane, koji su ključni za zaštitu ukrajinskih civila od stalnih ruskih napada raketama i dronovima.

Mnoge od tih municija već se nalaze u Poljskoj i mogle bi brzo biti prebačene u Kijev, rekao je jedan visoki zvaničnik administracije.

Paket oružja dodijeljen je još u vrijeme prethodne administracije i već je bio na putu za Ukrajinu kada je zaustavljen. U telefonskom razgovoru s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u petak, Tramp je umanjio svoju ulogu u odluci da se obustavi isporuka oružja.

Zahlađenje odnosa

Tramp se, kako kažu dva izvora, čini manje spremnim da sada Rusiji da "pobjedu" tako što bi obustavio vojnu pomoć Ukrajini.

U posljednjim sedmicama ohladio se prema ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, jer je sve jasnije da Putin nije spreman za mirovne pregovore s Ukrajinom.

Jedan evropski zvaničnik rekao je za CNN da je Trampovo razočaranje Putinom bilo očigledno tokom samita NATO-a u Nizozemskoj prošlog mjeseca, te da je prema njihovim saznanjima pauza u isporuci oružja Ukrajini „zaista nije potekla“ od Trampa.