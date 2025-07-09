Otkriveno da je Tramp prijetio Putinu: "Rekao sam da ću bombardovati Moskvu"

Predsjednik SAD je u 2024. godini organizirao privatni događaj za donatore na kojem je otkrio kako je tokom svog prvog predsjedničkog mandata prijetio predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu, otkriva CNN pozivajući se na snimak sa tog događaja.

Na ovom snimku, kako tvrdi CNN, može se čuti Donald Tramp (Trump) kako u razgovoru s donatorima tokom predizborne kampanje otkriva detalje privatnih razgovora iz njegovog prvog mandata.

- Rekao sam Putinu da ako napadne Ukrajinu da ću izbombardovati Moskvu. On mi je rekao da mi ne vjeruje, ali mislim da mi je barem 10 posto povjerovao - rekao je Tramp.

Opuštena strana

Sličnu prijetnju, tvrdi Tramp na ovim snimcima, je uputio i kineskom predsjedniku Si Đinpingu (Xi Jinping), kojem je rekao da će bombardovati Peking ako se ova zemlja odluči na invaziju Tajvana.

- Si je mislio da sam lud - rekao je američki predsjednik, uz komentar da "nikada nije imao problem" s ovim liderom.

Izjave koje je Tramp dao dok je iznosio svoju platformu za drugi predsjednički mandat zabilježene su na nizu audio snimaka s donatorskih večera 2024. godine u Njujorku i na Floridi.

Snimke su kasnije dobili novinari Džoš Dovsi (Josh Dawsey), Tajler Pejdžer (Tyler Pager) i Ajzak Arnsdorf (Isaac Arnsdorf), koji su neke od tih razgovora opisali u svojoj novoj knjizi pod nazivom "2024."

Audio snimci prikazuju opušteniju i neobuzdaniju stranu Trampa, kakvu je bio spreman pokazati iza zatvorenih vrata kako bi se dopao bogatim donatorima.

Tramp je spominjao svoje razgovore s Putinom i Sijem dok je tvrdio da bi on spriječio sukobe u Ukrajini i Gazi da je bio predsjednik umjesto Džo Bajdena (Joe Biden), tvrdnju koju i dalje ponavlja dok se sada suočava s izazovom da okonča oba rata.

Na jednoj donatorskoj večeri, Tramp se hvalio kako je vršio pritisak na bogate saveznike da doniraju desetine miliona dolara za njegovu kampanju.

Na drugoj je najavio napore svoje buduće administracije da deportuje studentske demonstrante, a pritom je prepričavao i svoje razgovore s stranim liderima.

- Jedna stvar koju bih uradio jeste da bih svakog studenta koji protestuje izbacio iz zemlje. Ti ljudi su napravili veliku grešku. Izbaciti ih iz zemlje i mislim da će to zaustaviti proteste - rekao je Tramp na drugoj zatvorenoj donatorskoj večeri, obećavajući da će se obračunati s propalestinskim demonstracijama na univerzitetima.

Lude ponude

Nakon što je jedan donator izrazio zabrinutost da će neki od tih studenata jednog dana voditi Ameriku, Tramp je pozvao prisutne da budu zaista velikodušni kako bi mu pomogli da pobijedi na izborima.

- Ako me izaberete, vratićemo taj pokret unazad 25 do 30 godina - rekao je.

Tokom jednog događaja, Tramp se također hvalio kako je uvjerio jednog bogatog donatora, koji je ponudio milion dolara u zamjenu za ručak s njim, da poveća iznos na 25 miliona dolara.

- I dao mi je 25 miliona. To je ludilo - rekao je Tramp.

Tadašnji predsjednički kandidat Republikanske stranke tvrdio je da je i druge uspio nagovoriti da doniraju daleko više nego što su prvobitno planirali.

- Moraš imati hrabrosti da pitaš. Moraš ih dovesti u to razmišljanje - rekao je.