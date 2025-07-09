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ZBOG IZBORA 2016. GODINE

Pokrenute krivične istrage protiv bivših direktora CIA i FBI

Obim krivičnih istraga protiv Brennana i Comeyja nije jasan, navodi se u izvještaju

Bivši direktor FBI Džejms Komi. AP

Dž. R.

9.7.2025

FBI je pokrenuo krivične istrage protiv bivšeg direktora CIA Džona Brenana (John Brennan) i bivšeg direktora FBI Džejmsa Komija (James Comey),  zbog navodnih nepravilnosti povezanih s prošlim vladinim istragama u vezi s tvrdnjama o ruskom miješanju u američke izbore 2016. godine na kojima je predsjednik Donald Tramp (Trump) pobijedio bivšu državnu sekretarku Hilari Klinton (Hillary Clinton), izvijestio je Fox News Digital.

Obim krivičnih istraga protiv Brennana i Comeyja nije jasan, navodi se u izvještaju.

CIA i Ministarstvo pravosuđa nisu dali komentar, a FBI je odbio  komentarisati ovo pitanje.

Direktor CIA, Džon Retklif (John Ratcliff), kojeg je nominovao Tramp, uputio je Brennana, koji je tu funkciju obavljao pod bivšim demokratskim predsjednikom Barackom Obamom, na potencijalno krivično gonjenje, navodi se u izvještaju čiji izvor nije imenovan.

# FBI
# CIA
# ISTRAGA
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