Bukti požar u Francuskoj: Povrijeđeno više od stotinu ljudi

U Francuskoj bukti požar koji se brzo širi, a prema saopćenju lokalnih vlasti, povrijeđeno je više od 100 ljudi.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Bruno Retaliju (Retailleau) izjavio je da je oko 800 vatrogasaca na terenu i da će neumorno raditi kako bi obuzdali požar.

Toksični dim

Do kasnih večernjih sati u utorak, nisu prijavljeni smrtni slučajevi, prema riječima ministra.

Gradonačelnik Marseillea Benoa Pajan (Benoît Payan) rekao je da službe spašavanja "vode gerilski rat, s vatrogasnim crijevima u rukama." Dodao je da se požar u jednom trenutku širio brzinom od 1,2 kilometra u minuti.

Devet vatrogasaca je povrijeđeno. Građanima je savjetovano da ostanu u kućama i da se ne evakuiraju ako im to nije izričito naloženo, kako bi putevi ostali prohodni za vozila hitnih službi.

Vlasti su također apelovale na stanovnike da drže prozore zatvorenima kako bi spriječili ulazak toksičnog dima u domove.

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) izrazio je podršku vatrogascima na terenu, saučešće povrijeđenima i pozvao građane na oprez i poštivanje sigurnosnih uputa.

Obustavljeni letovi

Lokalna vatrogasna služba saopštila je da je raspoređeno 168 vatrogasaca, zajedno s vatrogasnim vozilima i helikopterima. Požar je navodno izbio u blizini grada Les Pennes Mirabeau.

Letovi iz i prema Marseilleu obustavljeni su u utorak, a saobraćaj na glavnoj gradskoj željezničkoj stanici bio je poremećen zbog požara. Dionice dvaju glavnih autoputeva također su zatvorene za saobraćaj.

Kao mjera predostrožnosti, gradska bolnica Hospital Nord prešla je na agregate "zbog mikro prekida u napajanju."

Višesedmični toplotni valovi u kombinaciji s jakim vjetrovima povećali su rizik od požara na jugu Francuske, pri čemu je nekoliko požara izbilo u posljednjih nekoliko dana.