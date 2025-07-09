Mosadski špijun ispričao kako su uspjeli infiltrirati veliki broj špijuna u Iranu

Iran nije homogena zemlja, objasnio je Ajlam, pošto su samo 40 posto od 90 miliona stanovnika Perzijanci, prenio je Jerusalem Post.

On je služio ovoj agenciji 24 godine i objasnio kako su uspjeli da regrutuju toliko špijuna u neprijateljskoj zemlji.

Mosad ima široku mrežu špijuna koji djeluju u Iranu, rekao je bivši izraelski obavještajni oficir Oded Ajlam (71) za njemački list Bild.

- Vladi je zbog toga izuzetno teško da kontroliše narod. Sistem nadzora ima ogromne rupe - rekao je.

Kurdi, Turkmeni, Beludži i Azeri svi mogu biti regrutovani da se okrenu protiv režima. Mnogi pripadnici ovih etničkih grupa mogu biti regrutovani, ako ne zbog podrške Izraelu ili zbog novca, onda zbog svog nezadovoljstva režimom.

- Mnogo je nezadovoljnih ljudi u Iranu. Veliki dio društva živi u siromaštvu. Iako Iran sjedi na ogromnim rezervama gasa, umjesto da taj novac ulože u svoju zemlju, milijarde su uložene u terorističke organizacije poput Hezbolaha - rekao je Ajlam.

- Tu je i činjenica da je Iran velika zemlja sa granicama koje se ne mogu uvijek nadgledati, što omogućava da se ‘bilo šta’ prošvercuje u zemlju - naveo je.

Mosad svojim uposlenim obećava zaštitu u Iranu, kao i da u slučaju potrebe mogu dovesti njihove porodice.

- Kada neko radi za nas, brinemo ne samo o njemu, već i o njegovoj porodici - objasnio je.

I pored toga što Iran ima mnogo ljudi sa potencijalom da rade za Mosad, Ajlam je dodao da agencija troši značajnu količinu vremena kako bi bila sigurna da su izabrani ljudi pravi za taj posao.

- Za metu se ne koristi informacija samo jednog agenta, već uvek više izvora kako bi bili sigurni da je pogođena prava osoba - rekao je Ajlam.

- Zato kada tražimo agente, ne biramo bilo koga, već nam treba mnogo vremena da se uvjerimo da je osoba pravi izbor - naveo je.