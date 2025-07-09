U Njemačkoj uhapšen muškarac iz BiH zbog sumnje da planira teroristički napad

Državljanin BiH uhapšen je u Njemačkoj zbog sumnje da je planirao teroristički napad. Muškarac star 27 godina zadržan je pod sumnjom da je pokušao da finansira planirani islamistički teroristički napad putem prevarantskih komercijalnih aktivnosti, dok je policija u srijedu izvršila pretrese šest objekata u saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija - saopćili su zvaničnici.

Naveli su da se racije u gradovima Esen, Dortmund, Diseldorf i Zost sprovode kao dio "sveobuhvatne istrage o sumnji na organizovanu komercijalnu prevaru".

Prema zajedničkom saopćenju Javnog tužilaštva u Diseldorfu i policije u Esenu, istraga je otkrila dokaze da je novac stečen komercijalnom prevarom trebalo da bude upotrebljen za finansiranje islamističkog terorističkog napada.

- Cilj racija u srijedu bio je da se osujeti dalja priprema i izvršenje osumnjičenog napada, kao i da se razjasne okolnosti u vezi sa slučajem - navodi se u saopštenju.

- Uhapšeni je 27-godišnji muškarac sa državljanstvom Bosne i Hercegovine, koji je trebalo da se pojavi pred istražnim sudijom tokom srijede - saopćili su zvaničnici.

Sjeverna Rajna-Vestfalija je najmnogoljudnija njemačka savezna pokrajina, sa oko 18 miliona stanovnika.