Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SAOPĆILI ZVANIČNICI

U Njemačkoj uhapšen muškarac iz BiH zbog sumnje da planira teroristički napad

Istraga je otkrila dokaze da je novac stečen komercijalnom prevarom trebalo da bude upotrebljen za finansiranje napada

Njemačka policija. Platforma X

Dž. R.

9.7.2025

Državljanin BiH uhapšen je u Njemačkoj zbog sumnje da je planirao teroristički napad. Muškarac star 27 godina zadržan je pod sumnjom da je pokušao da finansira planirani islamistički teroristički napad putem prevarantskih komercijalnih aktivnosti, dok je policija u srijedu izvršila pretrese šest objekata u saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija - saopćili su zvaničnici.

Naveli su da se racije u gradovima Esen, Dortmund, Diseldorf i Zost sprovode kao dio "sveobuhvatne istrage o sumnji na organizovanu komercijalnu prevaru".

Prema zajedničkom saopćenju Javnog tužilaštva u Diseldorfu i policije u Esenu, istraga je otkrila dokaze da je novac stečen komercijalnom prevarom trebalo da bude upotrebljen za finansiranje islamističkog terorističkog napada.

- Cilj racija u srijedu bio je da se osujeti dalja priprema i izvršenje osumnjičenog napada, kao i da se razjasne okolnosti u vezi sa slučajem - navodi se u saopštenju.

- Uhapšeni je 27-godišnji muškarac sa državljanstvom Bosne i Hercegovine, koji je trebalo da se pojavi pred istražnim sudijom tokom srijede - saopćili su zvaničnici.

Sjeverna Rajna-Vestfalija je najmnogoljudnija njemačka savezna pokrajina, sa oko 18 miliona stanovnika.

# TERORIZAM
# NAPAD
# NJEMAČKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (8)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.