Tajvan pokrenuo najduže vojne vježbe sa bojevom municijom

Tajvan je u srijedu započeo najdužu fazu vježbi s bojevom municijom u sklopu godišnjih vojnih manevara Han Kuang, fokusirajući se na načine odgovora na kineske „sive“ (hibridne) taktičke prijetnje, objavio je "Focus Taiwan", prenosi Anadolija.

Vježbe traju deset dana i fokusirane su na „odgovor na sive zone uznemiravanja“, „zajedničke operacije protiv iskrcavanja“ i „otpornu odbranu ostrva“, a tokom njih će prvi put biti predstavljeno i više komada američkog naoružanja.

Ovo su najduže vježbe s bojevom municijom koje je Tajvan ikada izveo, prethodne su trajale pet dana.

Prvog dana, tajvanske snage će simulirati scenarije koji uključuju kineske milicijske brodove i plovila Obalske straže u "uznemiravanju" blizu tajvanskih voda. Ratni brodovi biće raspoređeni u ključna obalna područja u pripremi za moguću eskalaciju, prema planu Ministarstva odbrane.

Mobilne radarske jedinice i protivbrodski raketni sistemi biće postavljeni na strateške tačke, dok će specijalne jedinice obezbjeđivati ključnu infrastrukturu poput luka i pristaništa, kako bi se očuvalo funkcionisanje društva.

Pune borbene operacije

General-major Tung ČI-hsing (Tung Chi-hsing), direktor odjela za planiranje zajedničkih operacija Ministarstva odbrane, izjavio je 1. jula da će tokom prva tri dana fokus biti na zajedničkom odgovoru na „taktike sive zone“ – prisilne radnje koje ne prelaze prag otvorenog sukoba.

Nakon ta tri dana, vježbe će preći u fazu „punih borbenih operacija“, dodao je Tung.

Kina je u utorak ocijenila da su tajvanske vojne vježbe „samoobmanjujući trik“ koji izvodi ostrvo.