Snimak iz 2024. godine: Tramp rekao Putinu "da će bombardirati Moskvu ako uđe u Ukrajinu"

Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je okupljenim donatorima na jednom privatnom događaju 2024. godine da je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu zaprijetio da će "bombardirati Moskvu" ako napadne Ukrajinu, prema audio snimci koju je objavio CNN.

- Putinu sam rekao: 'Ako uđeš u Ukrajinu, bombardirat ću Moskvu. Nemam izbora - čuje se Tramp na snimci s događaja za prikupljanje sredstava. - A onda je rekao: 'Ne vjerujem ti.' Ali vjerovao mi je 10 posto - dodao je Tramp.

Predsjednik SAD-a tvrdio je i da je kineskom predsjedniku Xi Jinpingu poslao sličnu poruku, upozorivši ga da će SAD bombardirati Peking ako Kina krene u invaziju Tajvana. "Mislio je da sam lud", rekao je Trump o Xiju. "Ali nikad nismo imali problema."

Snimke s više zatvorenih donatorskih okupljanja u New Yorku i na Floridi 2024. godine, koje su pribavili novinari Josh Dawsey, Tyler Pager i Isaac Arnsdorf, objavljene su u njihovoj novoj knjizi "2024." Do sada nisu bile puštene u javnost. Trumpov stožer odbio je komentirati njihov sadržaj.

U snimkama Trump djeluje opuštenije i otvorenije nego u javnosti, a uz vanjskopolitičke prijetnje, govorio je i o deportacijama studenata s prosvjeda te tvrdio da će ljudi koji primaju socijalnu pomoć "uvijek glasati za demokrate".

Trump se u više navrata tijekom tih događaja pozivao na svoje navodne razgovore s Putinom i Xijem kako bi tvrdio da bi spriječio ratove u Ukrajini i Gazi da je on bio predsjednik umjesto Joea Bidena – tvrdnja koju redovito ponavlja iako ratovi traju i danas.

Ove sedmice tjedna ponovno izrazio frustraciju zbog Putinovog odbijanja mirovnog dogovora, uz komentar da ruski predsjednik "prodaje gomilu gluposti" SAD-u.

- Nisam sretan s Putinom - rekao je Tramp tijekom sastanka vlade. - Vrlo sam nezadovoljan s njima.