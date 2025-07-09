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VOJNA ESKALACIJA

Nakon kritike Trampa upućene Putinu, Rusija izvela najveći napad dronovima na Ukrajinu

Napadnuta 741 meta, lansirano 728 dronova i 13 projektila, javlja The Guardian

AP

A.H.K

9.7.2025

Prema pisanju britanskog lista The Guardian, Rusija je tokom noći izvela najveći dron-napad od početka rata protiv Ukrajine, ciljajući 741 metu uz lansiranje 728 bespilotnih letjelica i 13 projektila.

Napad je došao, neposredno nakon što je američki predsjednik Donald Tramp kritikovao Vladimira Putina, što prema analitičarima, dodatno zaoštrava geoplotičke tenzije.

Kako prenosi Guardian, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su napadi bili izuzetno intenzivni i da predstavljaju ozbiljnu prijetnju sigurnosti. Tramp je istovremeno najavio da bi Ukrajini trebalo isporuciti 10 Patriot sistema protiv zracne odbrane 

# DRON
# RUSIJA
# UKRAJINA
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