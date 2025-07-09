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REAKCIJA MOSKVE

Kremlj: Prilično smo mirni u vezi s Trampovim kritikama

Peskov je izjavio kako je Tramp shvatio da sukob između Rusije i Ukrajine neće biti lako riješiti

Dmitrij Peskov. Anadolija

FENA

9.7.2025

Kremlj je u srijedu, upitan o kritikama američkog predsjednika Donalda Trampa upućenim ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, naveo da je Moskva "mirna" prema kritikama te da će nastaviti pokušavati popraviti "narušene" odnose SAD-a i Rusije.

U telekonferenciji s novinarima, portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je: "Prilično smo mirni u vezi s tim."

- Očekujemo da ćemo nastaviti dijalog s Vašingtonom i našu liniju o popravljanju prilično narušenih bilateralnih odnosa - dodao je.

Tramp je u utorak izjavio da je odobrio slanje američkog oružja Ukrajini i da razmatra dodatne sankcije Moskvi, naglašavajući svoje nezadovoljstvo ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Tramp je, kao predsjednički kandidat obećao da će rat završiti u roku od jednog dana, ali nije uspio ispuniti to obećanje, a napori njegove administracije da posreduje u miru nisu urodili plodom.

Peskov je izjavio kako je Tramp shvatio da sukob između Rusije i Ukrajine neće biti lako riješiti.

- Čuli smo i vrlo bitnu Trampovu izjavu da se rješavanje ukrajinskog sukoba pokazalo puno težim nego što je od samog početka mislio - kazao je on, prenosi Reuters.

# KREMLJ
# SAD
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
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