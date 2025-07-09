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TRAGOVI GENOCIDA

Godine bez odgovora: Put Sife Suljić kroz sjećanje i bol

Dokumentarni film o ženi koja se vraća iz Španije u BiH, pokušavajući otkriti istinu o bratu koji je nestao u julu 1995.

Suljić: Potraga za bratom. Društvene mreže

A. H. K.

9.7.2025

Priča Sife Suljić, koju donosi Al Jazeera, kroz dokumentarni film "Srebrenica: The Last Tape" autora Alberta Solea, nije samo lična tregadija, već univerzalni apel protiv zaborava. 

Odrasla je u Srebrenici, ali je tokom rata pobjegla u Španiju sa svojom maloljetnom kćerkom i jednom video kasetom na kojoj je njena porodica. Muškarci iz njene porodice ubijeni su u genocidu i nakon tri decenije, posmrtni ostaci njenog starijeg brata nisu pronađeni. Dokumentarac prati njen povratak u Bosnu i Hercegovinu, u potrazi za istinom o nestalom bratu, oslikava bol koja traje godinama i šutnju koja još uvijek prekriva mnoge grobnice. 

Kroz ovu emotivnu ispovijest, Al Jazeera podsjeća gledaoce da pravda za žrtve Srebrenice još uvijek nije potpuna, a sjećanje ne smije biti prepušteno tišini. 

Dok se širom svijeta nastavljaju pokušaji negiranja genocida, ovaj film ostaje snažno svjedočanstvo koje podsjeća da su istina i pamćenje jedini put ka stvarnom pomirenju. 

Film pogledajte ovdje.



# GENOCID
# ŠPANIJA
# SREBRENICA
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