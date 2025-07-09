Godine bez odgovora: Put Sife Suljić kroz sjećanje i bol

Priča Sife Suljić, koju donosi Al Jazeera, kroz dokumentarni film "Srebrenica: The Last Tape" autora Alberta Solea, nije samo lična tregadija, već univerzalni apel protiv zaborava.

Odrasla je u Srebrenici, ali je tokom rata pobjegla u Španiju sa svojom maloljetnom kćerkom i jednom video kasetom na kojoj je njena porodica. Muškarci iz njene porodice ubijeni su u genocidu i nakon tri decenije, posmrtni ostaci njenog starijeg brata nisu pronađeni. Dokumentarac prati njen povratak u Bosnu i Hercegovinu, u potrazi za istinom o nestalom bratu, oslikava bol koja traje godinama i šutnju koja još uvijek prekriva mnoge grobnice.

Kroz ovu emotivnu ispovijest, Al Jazeera podsjeća gledaoce da pravda za žrtve Srebrenice još uvijek nije potpuna, a sjećanje ne smije biti prepušteno tišini.

Dok se širom svijeta nastavljaju pokušaji negiranja genocida, ovaj film ostaje snažno svjedočanstvo koje podsjeća da su istina i pamćenje jedini put ka stvarnom pomirenju.

Film pogledajte ovdje.



