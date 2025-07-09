Evropski sud odbio zahtjev Marine Le Pen za suspenziju zabrane kandidovanja

Evropski sud za ljudska prava u srijedu je odbacio hitni zahtjev francuske liderke krajnje desnice Marine Le Pen za suspenziju njene zabrane učešća na izborima nakon osude u slučaju zloupotrebe javnih sredstava.

Le Pen, šefica parlamentarne grupe Nacionalnog okupljanja (RN), podnijela je sudu sa sjedištem u Strasbourgu zahtjev za privremene mjere kojima bi se privremeno ukinula petogodišnja zabrana koja joj trenutno onemogućava da se kandiduje na izborima, uključujući i predsjedničke izbore 2027. godine.

Sedam sudija kojima je dodijeljen slučaj jednoglasno je odbilo njen zahtjev.

Sud je objavio da "u svakom slučaju nije utvrđeno postojanje neposredne opasnosti od nepopravljive štete po pravo zaštićeno Konvencijom ili njenim protokolima".

Kao rezultat toga, sud je odlučio da ne obavijesti francusku vladu o traženoj privremenoj mjeri.

Reagujući na presudu na platformi X, Le Pen je izrazila nezadovoljstvo poručivši da se sud nije bavio njenim pravima na pravi način.

Zahtjev upućen Evropskom sudu za ljudska prava uslijedio je nakon što je sud ranije ove godine osudio Le Pen na četiri godine zatvora, uključujući dvije godine uslovno, i pet godina zabrane kandidovanja, prenosi AA.

Presuda se odnosila na dugotrajni slučaj koji se odnosi na korištenje sredstava Evropskog parlamenta za isplatu stranačkih službenika.

Zbog privremenog izvršenja kazne, Le Pen je zabranjeno da se kandiduje na budućim izborima, uključujući prijevremene izbore ukoliko francuski predsjednik raspusti Nacionalnu skupštinu.