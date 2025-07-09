Ko je Taker Karlson, kontroverzni desničar koji intervjuiše neke od najvećih američkih suparnika

Američki novinar Taker Karlson, poznat po kontroverznim stavovima i intervjuima sa najuticajnijim svjetskim liderima, ponovo je dospio u žižu svjetske javnosti nakon što je objavio ekskluzivni razgovor s novoizabranim predsjednikom Irana, Masudom Pezeškijanom.

U prvom intervjuu koji je Pezeškijan dao američkim medijima nakon završetka rata između Irana i Izraela, predsjednik je iznio niz ozbiljnih optužbi, uključujući i tvrdnju da je Izrael pokušao atentat na njega. “Pokušali su, ali nisu uspjeli”, rekao je Pezeškijan, komentarišući situaciju uoči najavljenog sastanka izraelskog premijera Benjamina Natanjahuom (Netanyahua) i američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) u Vašingtonu (Washingtonu).

Na pitanje da li je Iran spreman odreći se svog nuklearnog programa zarad mira, Pezeškijan je odgovorio da njegova zemlja nikada nije ni imala namjeru da razvija nuklearno oružje. Optužio je izraelskog premijera Natanjahua (Netanyahua) da već decenijama pogrešno predstavlja iranske namjere i da je tu sliku usadio u sve američke administracije još od 1984. godine. Iako je izrazio spremnost za nastavak pregovora, Pezeškijan je naglasio da su iranska nuklearna postrojenja teško oštećena tokom napada i da trenutno nisu operativna.

Vještačka država

Intervju je izazvao veliku pažnju jer dolazi samo godinu i po nakon što je Karlson postao prvi zapadni novinar koji je intervjuisao ruskog predsjednika Vladimira Putina od početka invazije na Ukrajinu u februaru 2022. U tom razgovoru, Putin je iznio niz istorijskih narativa i kontroverznih stavova, uključujući tvrdnju da je Ukrajina “vještačka država”, kao i da je Poljska sarađivala s nacistima prije Drugog svjetskog rata.

Karlsonova novinarska karijera obilježena je stalnim balansiranjem između popularnosti i kontroverze. Nakon što je godinama bio jedno od najpoznatijih lica konzervativne televizije Foks njuz, iznenada je otpušten u aprilu 2023. godine, svega nekoliko dana nakon što je mreža pristala da isplati 787 miliona dolara odštete firmi Dominion Voting Systems zbog širenja lažnih tvrdnji o krađi izbora. U sudskim dokumentima otkriveno je da je Karlson privatno ismijavao tvrdnje koje je javno podržavao u svom programu.

Vlastita emisija

Nedugo nakon toga, Karlson se vratio s vlastitom emisijom na platformi Iks (bivši Tviter), a potom pokrenuo i sopstvenu striming mrežu Tucker Carlson Network, tvrdeći da će ona biti nezavisna od uticaja velikih medijskih i korporativnih struktura.

U međuvremenu, nastavio je nizati intervjue sa kontroverznim ličnostima. Među njima je bio i britansko-američki influenser Endru Tejt, optužen u Rumuniji za silovanje i trgovinu ljudima, kao i glumac Kevin Spejsi, čija je karijera prekinuta usljed optužbi za seksualno uznemiravanje.

Jedan od najzapaženijih trenutaka iz Karlsonove nove faze bila je njegova razmjena s američkim senatorom Tedom Kruzom, neposredno prije američkog bombardovanja iranskih nuklearnih postrojenja tokom rata s Izraelom. Tokom razgovora, Karlson je preispitivao osnovno znanje senatora o Iranu, pitajući ga zna li koliko ljudi živi u toj zemlji. Kruz je priznao da ne zna, na što je Karlson ironično komentarisao: “Ne znate koliko ljudi živi u zemlji koju želite srušiti?”

Karlson je pokušao zakazati intervju i s izraelskim premijerom Netanyahuom, ali do razgovora nije došlo.

Iako su ga zbog njegovih stavova i nastupa mnogi optuživali za promovisanje rasizma, teorija zavjere i populizma, Taker Karlson je, i nakon odlaska s televizije, ostao jedno od najuticajnijih i najprovokativnijih imena američkog novinarstva.