Rusija planira uvoz miliona radnika iz Indije zbog manjka radne snage

Zbog posljedica rata u Ukrajini, brojne ruske kompanije suočavaju se s ozbiljnim manjkom radne snage. Kao odgovor na ovaj izazov, Uralska trgovinska i industrijska komora najavila je plan uvoza najmanje milion radnika iz Indije do kraja godine.

Uralska komora okuplja više od 800 ruskih kompanija i predstavlja jedan od vodećih poslovnih foruma u zemlji. Direktor komore, Andrej Besedin, potvrdio je da su već postignuti konkretni sporazumi s indijskim partnerima.

- Prema informacijama koje imam od svojih kolega iz Indije, očekuje se da će do kraja godine milion indijskih radnika doći u Rusiju, uključujući i Sverdlovsku oblast - izjavio je Besedin.

Ovaj potez dolazi nakon što je Rusija prethodno već angažovala radnu snagu iz afričkih zemalja, a za potrebe ubrzanog procesa dolaska indijskih radnika, u Jekaterinburgu će biti otvoren novi indijski konzulat.

Besedin je istakao da će indijski radnici biti ključni u popunjavanju nedostatka kadra, posebno u sektorima metalurgije i mašinske industrije.

Sverdlovska oblast, kao jedan od najindustrijalizovanijih regiona Rusije, ima snažno razvijene grane teške industrije. U njoj se proizvodi rudarska oprema, vozovi, turbine i energetski sistemi, a gradovi poput Jekaterinburga i Nizhnjeg Tagila predstavljaju ključne industrijske centre.

Poseban značaj u regionu ima i vojno-industrijski kompleks, naročito u Nizhnjem Tagilu, gdje se nalazi Uralvagonzavod – najveći proizvođač tenkova u Rusiji.