SAD uvele sankcije Franćeski Albanese zbog izvještaja o Gazi

Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije Franćeski Albanese (Francesca Albanese), specijalnoj izvjestiteljici Ujedinjenih nacija za stanje ljudskih prava na okupiranim palestinskim teritorijama, zbog njenih poziva Međunarodnom krivičnom sudu da preduzme mjere protiv američkih i izraelskih zvaničnika.

Informaciju je objavio američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) putem društvene mreže Iks (X), navodeći da Albanese vodi „nezakonite i sramotne napore“ kako bi, kako je rekao, potaknula Međunarodni krivični sud na djelovanje protiv zvaničnika, kompanija i rukovodilaca iz Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

Rubio je poručio da će SAD nastaviti poduzimati sve potrebne mjere kao odgovor na, kako je naveo, „zloupotrebu zakona“, te da će štititi suverenitet svojih institucija i saveznika.

Franćeska Albanese, u ulozi specijalne izvjestiteljice Ujedinjenih nacija, zadužena je za izvještavanje o stanju ljudskih prava na okupiranim palestinskim teritorijama, uključujući Gazu, Zapadnu obalu i istočni Jerusalem.