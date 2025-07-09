Doseljenici naoružani vatrenim oružjem ranili su najmanje sedam palestinskih civila

S druge strane, doseljenici koji su uglavnom naoružani vatrenim oružjem ranili su najmanje sedam palestinskih civila.

Doseljenici su izvršili napad vatrenim oružjem na palestinska sela Aqraba i Khirbet al-Tawil u području Nablusa prilikom čega su okupljeni Palestinci odgovorili bacanjem kamenja.

Na Zapadnoj obali kod grada Nabulus doseljenici su napali palestinska sela prilikom čega je došlo do ranjavanja najmanje sedam ljudi pri čemu je izraelska vojska pružila pomoć doseljenicima.

Na mjestu sukoba doseljenika i Palestinaca poslane su snage izraelske vojske koje su također prema palestinskim izvorima otvorile vatru na lokalno stanovništvo.

Ranjeni Palestinci su prebačeni u bolnicu iako nema više informacija o ranjenim doseljenicima koji sve češće i aktivnije vrše ovakve napade.

Doseljenici imaju ustaljenu praksu iseljavanja palestinskih civila tako što svoje naoružane punktove postavljaju što bliže kućama čime nagovještavaju svoj napad na naseljena područja i sela. U svim ovim aktivnostima izraelska vojska pruža podršku iseljenicima pri čemu se uglavnom umješa u sukob onda kad Palestinci odgovore.