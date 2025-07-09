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PREDSJEDNIK AMERIKE

Trump obavijestio sedam zemalja o povećanju carina

Na sastanku s čelnicima Gabona, Gvineje Bisau, Liberije, Mauritanije i Senegala u Bijeloj kući

AP

E. A.

9.7.2025

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) obavijestio je u srijedu sedam zemalja, uključujući Alžir, Irak, Libiju i Filipine, o višim carinama, a istog dana je poručio liderima Gabona, Gvineje Bisau, Liberije, Mauritanije i Senegala da bi njih američke carine mogle zaobići.

U pismima su najavljene carine od 30 posto za Alžir, Irak, Libiju i Šri Lanku, 25 posto za Brunej i Moldaviju te 20 posto za Filipine, dok bi carine mogle zaobići pet afričkih zemalja.

Trump je rekao u srijedu da će afričke zemlje sniziti svoje carine te da Sjedinjene Države tretiraju Afriku bolje od Kine.

Na sastanku s čelnicima Gabona, Gvineje Bisau, Liberije, Mauritanije i Senegala u Bijeloj kući, Tramp je rekao da ne misli da će se tim zemljama uvoditi ikakve američke carine. 

# AMERIKA
# DONALD TRAMP
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