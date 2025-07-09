Huti potopili trgovački brod u Crvenom moru: Najmanje četiri osobe poginule

Trgovački brod Eternity C, koji je plovio pod zastavom Liberije, potonuo je u Crvenom moru nakon što su ga jemenske Hutske snage pogodile krstarećim raketama. Prema dosad dostupnim informacijama, sedam članova posade je spašeno, dok je najmanje četvero poginulo, a nekoliko se još vodi kao nestalo.

Napad na brod uslijedio je nakon što su Huti prethodno u ponedjeljak gađali isti brod morskim dronovima i raketama ispaljenim iz glisera. Danas je brod ponovo pogođen, ovaj put krstarećim raketama, što je uzrokovalo njegovo potonuće.