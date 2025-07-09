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SVE OPASNIJI

Huti potopili trgovački brod u Crvenom moru: Najmanje četiri osobe poginule

Danas je brod ponovo pogođen, ovaj put krstarećim raketama

Riječ je o drugom trgovačkom brodu pod liberijskom zastavom. Platforma X

E. A.

9.7.2025

Trgovački brod Eternity C, koji je plovio pod zastavom Liberije, potonuo je u Crvenom moru nakon što su ga jemenske Hutske snage pogodile krstarećim raketama. Prema dosad dostupnim informacijama, sedam članova posade je spašeno, dok je najmanje četvero poginulo, a nekoliko se još vodi kao nestalo.

Napad na brod uslijedio je nakon što su Huti prethodno u ponedjeljak gađali isti brod morskim dronovima i raketama ispaljenim iz glisera. Danas je brod ponovo pogođen, ovaj put krstarećim raketama, što je uzrokovalo njegovo potonuće.

Huti su preuzeli odgovornost za napad, tvrdeći da je brod bio u pravcu izraelske luke Eilat i ističući da je riječ o odgovoru u znak solidarnosti s Palestincima u Gazi.

Riječ je o drugom trgovačkom brodu pod liberijskom zastavom koji je Hutski pokret potopio u Crvenom moru od početka njihove kampanje protiv plovila povezanih s Izraelom.

Glasnogovornica američkog Stejt departmenta, Tami Brus (Tammy Bruce), izjavila je da ovi napadi potvrđuju ozbiljnu prijetnju koju Huti predstavljaju po sigurnost i slobodu pomorske plovidbe u ovom strateški važnom regionu.

# HUTI
# CRVENO MORE
# BORD
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