Nikola Tesla: 169. godišnjica rođenja jednog od najvećih umova u historiji svjetske nauke

Na današnji dan 1856. godine, u selu Smiljan u Lici, kod grada Gospića, u Hrvatskoj, rođen je Nikola Tesla, jedan od najvećih umova u historiji svjetske nauke, najpoznatiji svjetski pronalazač i naučnik u oblasti fizike, elektrotehnike i radiotehnike. Rođen je kao četvrto dijete Milutina i Đuke Tesle u svešteničkoj pravoslavnoj porodici.

Poslije okončanja studija elektrotehnike u Gracu i kraćeg stažiranja u Budimpešti i Parizu, odselio se u SAD, čiji je državljanin postao 1884. U SAD je, proniknuvši u tajne oscilatornih kretanja elektriciteta i materije, ostvario najveće naučne poduhvate.

Tvorac "novog tehničkog poretka"

Tesla je tvorac "novog tehničkog poretka", jer je svojim izumima postavio temelj i pravac vrtoglavog naučno-tehničkog razvoja ljudskog roda u 20. stoljeću.

Između ostalih veoma značajnih izuma, izdvajaju se posebno pronalazak obrtnog magnetnog polja, trofaznog sistema prenosa električne energije, indukcionog motora, generatora i transformatora, fenomena elektromagnetne rezonance… Također je patentirao niz izuma na kojima se zasniva savremena elektronika, bez kojih bi bila nezamisliva tehnička civilizacija, pogotovo prenos električne energije.

Gotovo 700 izuma

Pionir je i radijske tehnike, bežične telegrafije, radara. Njegov polifazni sistem naizmjeničnih struja pokazao je vrijednost na prvoj hidrocentrali na slapovima Nijagare. Patentirao je gotovo 700 izuma u oblasti naizmjenične struje, telekomunikacija, akustike i mašinstva, od kojih su mnogi našli široku primjenu.

Povodom stogodišnjice njegovog rođenja, 1956. godine, jedinica za mjerenje visokog napona dobila je Teslino ime, kojim je nazvana i jedinica jačine magnetnog polja.