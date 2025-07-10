Uhapšena državljanka BiH u Austriji: Bila na čelu ženske bande

Pripadnici austrijske policije uhapsili su državljanku Bosne i Hercegovine koja se sumnjiči da je bila na čelu ženske bande, koja je mjesecima terorisala stanovnike nekoliko austrijskih gradova.

Naime, ova 44-godišnjakinja bila je glavna u petočlanoj grupi žena koje su izvele 27 krađa i otuđile plijen vrijedan nekoliko desetina hiljada eura. One su „operisale“ u nekoliko austrijskih gradova, krale novčanike, a zatim dizale novac sa bankomata pomoću ukradenih kartica.

Njih pet je uglavnom djelovalo između Beča, Graca, Salcburga i Medlinga - uvijek koristeći istu prevaru: ukradu novčanik, a zatim odlaze do najbližeg bankomata i podižu novac. Kada nisu mogle da podignu gotovinu, kartice bi ispraznile kupujući u trgovinama za luksuznu robu.

Državljanka BiH je uhapšena zahvaljujući međunarodnoj saradnji jer ona ima i državljanstvo Nizozemske. Ciljanim istragama, vlasti Salcburga su uspjele da identifikuju i ostale počinioce. Ključna dojava došla je nakon dva zločina u Salcburgu u februaru.Traditional Bosnian cuisine

Inače, saučesnice uhapšene državljanke BiH su i dalje u bjekstvu, pišu Nezavisne novine.