Rubio i Lavrov se sastaju danas: Tramp sve frustriraniji politikom Kremlja

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) se danas sastaje s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom na marginama sastanka ministara vanjskih poslova ASEAN-a u Kuala Lumpuru, rekao je visoki dužnosnik američkog State Departmenta.

Odstupio od podrške

Ruska ministrica vanjskih poslova Maria Zaharova potvrdila je ove planove ruskoj državnoj novinskoj agenciji TASS u komentarima objavljenim rano jutros.

To bi bio drugi lični sastanak između Rubia i Lavrova, a događa se u vrijeme kada je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) sve frustriraniji ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dok se rat u Ukrajini odugovlači.

Tramp, koji se ove godine vratio na vlast obećavajući brz kraj rata koji je započeo 2022., zauzeo je pomirljiviji ton prema Moskvi, odstupajući od čvrste podrške Kijevu svog prethodnika Džo Bajdena (Joe Biden).

No u utorak, dan nakon što je Tramp odobrio slanje američkog odbrambenog oružja Ukrajini, uputio je neobično izravnu kritiku Putinu, rekavši da su izjave čelnika Kremlja o napretku prema miru "besmislene".

Oštre sankcije

Tramp je također rekao da razmatra podršku zakonu kojim bi se Rusiji nametnule oštre sankcije, uključujući 500 postotne carine za zemlje koje kupuju rusku naftu, plin, uran i druge izvozne proizvode.

Kada su ga u srijedu pitali o Trampovoj kritici Putina, Kremlj je rekao da je Moskva "mirna" u vezi s kritikama i da će nastaviti pokušavati popraviti "narušene" odnose SAD-a i Rusije.

Na konferenciji prijateljskih zemalja Ukrajine u Rimu u srijedu, Trampov izaslanik za Ukrajinu Kit Kelog (Keith Kellogg) sastao se s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim što je Kijev opisao kao "suštinski" razgovor.

Rusija je u srijedu ujutro usmjerila napad na Ukrajinu s rekordnih 728 dronova, što je najnoviji napad u nizu eskalirajućih zračnih napada posljednjih sedmica, što je opteretilo ukrajinsku protuzračnu odbranu u opasnom trenutku rata.