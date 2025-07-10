Novi masovni napad na Kijev: Poginule dvije osobe, više ranjenih

Rusija je tokom noći ponovo izvršila masovni napad dronovima na Kijev, najmanje dvije osobe su poginule, a 13 je ranjenih, saopćili su zvaničnici.
Vlasti u Kijevu kažu da su ostaci drona udarili u krov stambene zgrade u centralnom okrugu Ševčenkivski što je izazvalo požar.
Snimci na društvenim mrežama, koje BBC još nije potvrdio, prikazuju eksplozije na nebu jer su jedinice protivvazdušne odbrane odbijale napade. Ukrajinska vojska je također upozorila na prijetnju napada balističkim raketama.
Ukrajina je u utorak navečer prijavila najveći ruski zračni napad ikada, nakon što je 728 dronova i 13 krstarećih ili balističkih raketa pogodilo gradove širom zemlje u više talasa.
U ranim jutarnjim satima u četvrtak, kijevska vojna uprava prijavila je ruske napade dronovima u šest gradskih okruga.
- Stambene zgrade, vozila, skladišta, kancelarijske i nestambene zgrade gore - rekao je šef uprave Timur Tačenko (Tymur Tkachenko) u objavi na Telegramu.
- Nažalost, imamo dvoje mrtvih. Ove ljude su ubili Rusi. Ovo je strašan gubitak - dodao je.
Stanovnicima grada je rečeno da se sklone dok se ne ukine sirena za zračnu uzbunu, te da zatvore prozore kada se vrate u svoje domove jer u Kijevu ima "mnogo dima".
Preko noći, ukrajinsko ratno zrakoplovstvo je prijavilo prijetnju ruskim napadima dronovima u brojnim regijama. Nije odmah bilo jasno da li je bilo žrtava izvan Kijeva.
Ruska vojska nije komentarisala izvještaj o najnovijem napadu.