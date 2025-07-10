Novi masovni napad na Kijev: Poginule dvije osobe, više ranjenih

Rusija je tokom noći ponovo izvršila masovni napad dronovima na Kijev, najmanje dvije osobe su poginule, a 13 je ranjenih, saopćili su zvaničnici.

Vlasti u Kijevu kažu da su ostaci drona udarili u krov stambene zgrade u centralnom okrugu Ševčenkivski što je izazvalo požar.

Snimci na društvenim mrežama, koje BBC još nije potvrdio, prikazuju eksplozije na nebu jer su jedinice protivvazdušne odbrane odbijale napade. Ukrajinska vojska je također upozorila na prijetnju napada balističkim raketama.

Ukrajina je u utorak navečer prijavila najveći ruski zračni napad ikada, nakon što je 728 dronova i 13 krstarećih ili balističkih raketa pogodilo gradove širom zemlje u više talasa.