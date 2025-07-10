Tramp prijeti Brazilu carinama od 50 posto: Odnosi dvije zemlje se pogoršavaju

Donald Tramp (Trump), predsjednik SAD, izjavio je da na robu koja se proizvela u Brazili planira uvesti carine od 50 posto. Tim potezom odnosi između ove dvije zemlje bi se dodatno pogoršali, a plan je objavio u svom najnovijem pismu o carinama, koje je podijeljeno na društvenim mrežama, piše BBC.

Brojne prepirke

U njemu Tramp optužuje Brazil za "napade" na američke tehnološke kompanije i za provođenje "lova na vještice" protiv bivšeg krajnje desničarskog predsjednika Haira Bolsonara (Jaira Bolsonara), koji se suočava s krivičnim gonjenjem zbog navodne uloge u zavjeri za poništavanje izbora 2022. godine.

Odgovarajući na objavu na društvenim mrežama, brazilski predsjednik Luiz Inasijo Lula da Silva (Luiz Inácio Lula da Silva) rekao je da će povećanje carina Brazilu biti uzvraćeno i upozorio je na bilo kakvo miješanje u pravosudni sistem zemlje.

Tramp se ranije ove sedmice također prepirao s Lulom o Bolsonarovom suđenju.

U to vrijeme, Lula je rekao da Brazil neće prihvatiti miješanje ni od koga i dodao: "Niko nije iznad zakona"

Tramp je ove sedmice objavio 22 pisma zemljama širom svijeta, uključujući trgovinske partnere poput Japana, Južne Koreje i Šri Lanke, u kojima je naveo nove tarife na njihovu robu koje će, kako kaže, stupiti na snagu 1. avgusta.

Ali poruka Brazilu bila je mnogo ciljanija i prijetila je značajnim povećanjem carina od 10 posto koju je Bijela kuća prethodno najavila na robu iz te zemlje.

Optužio vladu

Za razliku od mnogih drugih zemalja, SAD su prošle godine ostvarile trgovinski suficit s Brazilom, prodajući više robe u zemlji nego što su kupovale od nje.

U pismu, Tramp je stopu od 50 posto nazvao "neophodnom... da se isprave teške nepravde trenutnog režima". Osim toga optužio je brazilsku vladu za "podmukle napade na slobodne izbore i temeljna prava Amerikanaca na slobodu govora", uključujući cenzuru američkih platformi društvenih medija.

Trampova kompanija za društvene medije, Tramp Media, nalazi se među američkim tehnološkim kompanijama koje se bore protiv presuda brazilskog suda o nalozima za suspenziju računa na društvenim mrežama.

On je također kritikovao samit BRICS-a u Rio de Janeiru, gdje se grupa zemalja u razvoju sastala u nedjelju. Tramp je grupu, koja uključuje Brazil, nazvao "antiameričkom" i rekao da će tim zemljama biti naplaćena dodatna carina od 10 posto.

Predsjednik Brazila u ponedjeljak je uzvratio na Trampove prijetnje na društvenim mrežama.

- On mora znati da se svijet promijenio. Ne želimo cara - rekao je Lula.