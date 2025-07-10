Fon der Lajen se suočava s glasanjem o nepovjerenju: Bez obzira na ishod, očekuju je veliki izazovi

Ursula fon der Lajen (von der Leyen) suočava se, u teoriji, s potrebom da se povuče s mjesta predsjedavajuće, dok se zakonodavci u Evropskom parlamentu okupljaju u Strazburu kako bi glasali o prijedlogu koji su podnijeli političari krajnje desnice. Ukoliko se povuče, došlo bi do pada cijele njene Komisije.

Snažno upozorenje

U tom smislu, ulozi podsjećaju na vrijeme kada se Santerova Komisija suočila s glasanjem o nepovjerenju 1999. godine. Prijedlog je propao, ali Santer i cijeli njegov tim bili su prisiljeni odstupiti nekoliko sedmica kasnije kada je Partija evropskih socijalista formalno povukla svoju podršku, prenosi Politico.

Verzija iz 2025. godine nosi slabe odjeke tih dana: Stranka lijevog centra bijesna je na predsjednika Komisije, a nad postupkom visi naznaka skandala.

Ali to ne znači da će se historija ponoviti. Koliko god bili ljuti zbog fon der Lajeninog zaokreta udesno, lideri liberalne grupe Renew i socijalista i demokrata lijevog centra u Parlamentu rekli su da neće podržati prijedlog o nepovjerenju.

Što se tiče Manfreda Vebera (Weber), koji predvodi moćnu konzervativnu EPP grupu fon der Lajen, on je naredio svojim zakonodavcima da budu prisutni u Parlamentu kako bi pokazali "jednoglasnu" podršku predsjednici Komisije. S obzirom na to da je za usvajanje prijedloga potrebna dvotrećinska većina, u suštini je zagarantovan neuspjeh.

Uprkos tome, samo glasanje nosi snažno upozorenje za fon der Lajen.

Za početak, zakonodavci su sada naučili koliko je lako podnijeti prijedlog za izglasavanje nepovjerenja. Budući da su prijedlog podnijeli zakonodavci iz populističke desnice, centrističkim strankama je bilo lako da ga odbace kako ne bi podržavale krajnju desnicu, koju je Veber nazvao "marionetama ruskog predsjednika Vladimira Putina".

Gubitak podrške

Druga velika prijetnja za fon der Lajen je gubitak podrške liberala i S&D-a, bilo u potpunosti ili djelomično. Iako je to ne bi automatski prisililo na ostavku, znatno bi otežalo sprovođenje njenog zakonodavnog programa u vrijeme kada je bivši guverner Evropske centralne banke Mario Draghi upozorio da se Evropa suočava sa "sporom agonijom".

Na primjer, kada je riječ o migracijama, Komisija fon der Lajen ide ka još jednom velikom sukobu s Parlamentom. Lijevi centar je rekao da ne želi podržati novu direktivu koja olakšava deportacije migranata, a danska socijaldemokratska premijerka Mette Frederiksen priznaje da će usvajanje takozvane direktive o vraćanju biti "vrlo, vrlo teško".

Ipak, fon der Lajen nema drugog izbora nego da krene naprijed s tim pod pritiskom nacionalnih lidera.