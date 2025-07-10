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BLISKI ISTOK

Novi masakr u Gazi: U izraelskom napadu ubijena 24 Palestinca

Pregovori o prekidu vatre u Kataru "zapinju", a zdravstveni sistem je pred kolapsomzbog nestašice goriva i blokada

Anadolija

A.H.K

10.7.2025

Najmanje 24 Palestinca ubijena su jutros u izraelskim zračnim napadima na Pojas Gaze, izvještava Al Jazeera. Intenzivni napadi dolaze dok se u Kataru vode napeti pregovori o mogućem primirju, koje obje strane opisuju kao "teško ostvarivo". 

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je da postoji "vrslo dobra šansa" za postizanje dogovora već naredne sedmice, ali Hamas navodi da su pregovori otežani zbog izraelske nepopustljivosti.

Kako prenosi Al Jazeera, napadi su dodatno ugrozili zdravstveni sistem u Gazi, jer je više od 100 prijevremeno rođenih beba i 350 pacijenata na dijalizi, suočenp s direktnom prijetnjom zbog ozbiljnih nestašica goriva, izazvanih izraelskom opsadom.

# BLISKI ISTOK
# IZRAEL
# GAZA
# KATAR
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