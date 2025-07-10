Proukrajinski partizani sabotirali željeznicu po Rusiji i na Krimu, objavljene snimke

Prema tvrdnjama grupe, napad u Volgogradu bio je usmjeren na relejnu sklopku koja omogućuje komunikaciju i kontrolu vlakova u željezničkom čvorištu depoa lokomotiva Maksim Gorki. Ovo čvorište ključno je za opskrbu ruskih snaga na jugu i istoku Ukrajine – uključujući prijevoz opreme, goriva, osoblja i oružja.

Proukrajinska partizanska skupina Atesh objavila je da je sabotirala željezničku infrastrukturu u ruskom gradu Volgogradu i u okupiranom naselju Uvarovo na Krimu, javlja Kyiv Independent.

Sabotaža usporila logistiku, otežala ruske napade

Atesh navodi da je kvar izazvan sabotažom izazvao ozbiljne poremećaje u prometu, usporivši vojnu logistiku, odgodivši prebacivanje snaga i prekinuvši dostavu streljiva na prvu crtu bojišta. "Mi smo precizni, odlučni i beskompromisni. Logistički udari su udari u srce ratne mašinerije", navodi se u priopćenju Atesha.

Volgograd se nalazi na jugozapadu Rusije, otprilike 390 kilometara od istočne ukrajinske granice. Zbog svojeg geografskog položaja i prometnog značaja, predstavlja važnu točku u ruskom vojnom opskrbnom lancu.





Na Krimu oštećen kolosijek povezan s Krimskim mostom

Skupina Atesh također tvrdi da je sabotirala relejnu sklopku u Lenjinovu rajonu, u blizini naselja Uvarovo na Krimu. Oštećen je dio pruge koji je izravno povezan s Krimskim mostom – strateški važnom prometnicom koja povezuje poluotok s Rusijom.

Sabotaža je, kako navode partizani, omela dotok ključne vojne opskrbe prema ruskim snagama koje djeluju na okupiranom teritoriju. Krim se nalazi pod ruskom okupacijom od 2014. godine, kada je Moskva započela svoju agresiju na Ukrajinu.

Kyiv Independent ističe da u trenutku objave nije bilo moguće neovisno potvrditi vjerodostojnost tvrdnji koje je iznio Atesh. Slične akcije ova je skupina ranije izvodila na ruskom teritoriju i u okupiranim dijelovima Ukrajine, ciljajući logističku infrastrukturu kao dio gerilske taktike protiv ruske vojske.