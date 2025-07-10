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KATASTROFA

Pogledajte posljedice napada na Kijev: Zgrade u plamenu, dvoje mrtvih

Napad je izveden drugu noć zaredom, u sklopu pojačanih ruskih zračnih udara

Posljedice žestokog napada na Kijev - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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E. T.

10.7.2025

U sinoćnjem masovnom ruskom zračnom napadu na Kijev poginule su dvije osobe, dok je najmanje 16 ljudi zadobilo povrede. Napad je prouzročio velike požare i štetu širom ukrajinske prijestolnice, ali i u gradovima udaljenim od linije fronta, izvještava Kyiv Independent.

Napad je izveden drugu noć zaredom, u sklopu pojačanih ruskih zračnih udara. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija ispalila 18 raketa i upotrijebila oko 400 dronova, među kojima je bilo gotovo 200 samoubilačkih dronova tipa Šahed.

Oko 1:15 po lokalnom vremenu, novinari Kyiv Independenta zabilježili su snažne eksplozije i zvukove dronova iznad historijske četvrti Pečersk. Uslijedile su brojne detonacije i tutnjava balističkih projektila koja je trajala gotovo sat vremena bez prekida.

Serije eksplozija pokrenule su alarme na vozilima širom grada, dok se u zraku čula intenzivna paljba ukrajinske protuzračne odbrane. Zračna opasnost proglašena je i u udaljenim dijelovima zemlje, uključujući Ternopiljsku i Rivnensku oblast.

Požari na objektima, pogođena i zdravstvena ustanova

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopćio je da su požari izbili na stambenim zgradama u Ševčenkivskom i Darnickom okrugu, a vatra se proširila i na benzinske pumpe i garaže. Hitne službe odmah su reagovale i upućene su na lice mjesta.

Šef Kijevske vojne uprave Timur Tkačenko potvrdio je smrtne slučajeve i uputio izraze saučešća porodicama nastradalih. „Nažalost, izgubili smo dvoje ljudi. Njih su ubile ruske snage. Ovo je ogroman gubitak. Iskreno saučešće porodicama i prijateljima“, izjavio je Tkačenko.

Najmanje 16 osoba zadobilo je povrede, od čega je 10 hospitalizirano. Neki su ranjeni gelerima, saopćile su lokalne vlasti. Zračna uzbuna u Kijevskoj oblasti okončana je oko 7 sati ujutro, a istraga o razmjerama napada i dalje je u toku.

# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
# UKRAJINA
# KIJEV
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