Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POSJETA SARAJEVU

"Ključni trenutak za Zapadni Balkan": Visoki zvaničnik State Departmenta danas stiže u BiH

Idem u Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Kosovo nakon produktivnih razgovora u Daytonu i Washingtonu, najavio je on

Brandon Hanrah. Screenshot

D. H.

10.7.2025

Delegacija State Departmenta, predvođena v.d. pomoćnikom američkog državnog sekretara za Evropu Brandonom Hanrahanom, danas će posjetiti Sarajevo.

Hanrahan je najavio svoju posjetu na društvenim mrežama, navodeći kako se raduje jačanju veza između Sjedinjenih Američkih Država i zemalja u regionu.

"Idem u Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Kosovo nakon produktivnih razgovora u Daytonu i Washingtonu. Ovo je važna godišnjica i ključni trenutak za Zapadni Balkan. Radujem se jačanju veza između Sjedinjenih Američkih Država i zemalja u regionu", poručio je Hanrahan.

Planirano je da se sastane s članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Komšićem, Denisom Bećirovićem i Željkom Cvijanović.

Inače, Hanrahan je na poziciji v.d. pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu od 25. aprila ove godine.

# KOSOVO
# SAD
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.