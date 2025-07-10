"Ključni trenutak za Zapadni Balkan": Visoki zvaničnik State Departmenta danas stiže u BiH

Delegacija State Departmenta, predvođena v.d. pomoćnikom američkog državnog sekretara za Evropu Brandonom Hanrahanom, danas će posjetiti Sarajevo.

Hanrahan je najavio svoju posjetu na društvenim mrežama, navodeći kako se raduje jačanju veza između Sjedinjenih Američkih Država i zemalja u regionu.

"Idem u Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Kosovo nakon produktivnih razgovora u Daytonu i Washingtonu. Ovo je važna godišnjica i ključni trenutak za Zapadni Balkan. Radujem se jačanju veza između Sjedinjenih Američkih Država i zemalja u regionu", poručio je Hanrahan.