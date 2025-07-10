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Evropski parlament izglasao povjerenje Ursuli fon der Lajen

Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja predsjednici Evropske komisije nije uspio dobiti potrebnu većinu

Ursula fon der Lajen odbacila optužbe. FENA

FENA

10.7.2025

Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja predsjednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen (Ursuli von der Leyen) nije uspio dobiti potrebnu većinu na glasanju u Evropskom parlamentu u četvrtak.

Prijedlog je glatko odbijen, sa samo 175 poslanika koji su glasali za, 360 protiv i 18 suzdržanih.

Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja, koji je pokrenuo desničarski rumunski poslanik Đeorđe Pipera (Gheorghe Piperea), optužio je komisiju za nedostatak transparentnosti i loše upravljanje, posebno u vezi s politikom prema Covid-19.

Obraćajući se poslanicima u govoru u ponedjeljak, von der Leyen je odbacila optužbe, optužujući svoje protivnike da nemaju odgovore na političke probleme i da podstiču teorije zavjere.

Da bi glasanje uspjelo - što bi prisililo von der Leyen i njen tim od 26 evropskih komesara na ostavku - bila je potrebna dvostruka većina, koja se bi sastojala od dvije trećine glasova i većine od 720 mjesta u parlamentu, prenosi dpa.

# EVROPSKI PARLAMENT
# URSULA VON DER LAYEN
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