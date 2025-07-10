Evropski parlament izglasao povjerenje Ursuli fon der Lajen

Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja predsjednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen (Ursuli von der Leyen) nije uspio dobiti potrebnu većinu na glasanju u Evropskom parlamentu u četvrtak.

Prijedlog je glatko odbijen, sa samo 175 poslanika koji su glasali za, 360 protiv i 18 suzdržanih.

Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja, koji je pokrenuo desničarski rumunski poslanik Đeorđe Pipera (Gheorghe Piperea), optužio je komisiju za nedostatak transparentnosti i loše upravljanje, posebno u vezi s politikom prema Covid-19.

Obraćajući se poslanicima u govoru u ponedjeljak, von der Leyen je odbacila optužbe, optužujući svoje protivnike da nemaju odgovore na političke probleme i da podstiču teorije zavjere.

Da bi glasanje uspjelo - što bi prisililo von der Leyen i njen tim od 26 evropskih komesara na ostavku - bila je potrebna dvostruka većina, koja se bi sastojala od dvije trećine glasova i većine od 720 mjesta u parlamentu, prenosi dpa.