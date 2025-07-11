Netanjahu očekuje da će sporazum s Hamasom biti ubrzo postignut

Benjamin Netanjahu (Netanyahu) vjeruje da bi se sporazum s Hamasom mogao uskoro postići, a njime bi preostali taoci bili oslobođeni.

- Nadam se da ćemo to moći završiti za nekoliko dana - rekao je u intervjuu prije nego što se vratio u Izrael, dok su se indirektni pregovori nastavili u Kataru usred znakova zastoja.

Prema njegovim riječima, vjerovatno će se raditi o 60-dnevnom prekidu napada koji bi se iskoristili za pokušaj pregovora o okončanju.

On je to rekao posljednjeg dana četverodnevne posjete u kojoj se dva puta sastao s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Trump).

- Mislimo da to možemo dovesti do kraja. Tako da vam ne bih rekao da imamo ratni cilj koji je neostvariv. Pobijedit ćemo ova čudovišta i vratiti naše taoce - naveo je on.

Netanjahu je dao tri intervjua američkim medijima tokom svog putovanja, ali nijedan izraelskoj štampi.

Usred izvještaja da Trampova administracija ne namjerava dozvoliti Izraelu da nastavi borbe u Gazi nakon potencijalnog prekida vatre, Netanjahu je ranije u četvrtak obećao da će se "Izrael vratiti u rat ako Hamas ne popusti".

Govoreći o Trampu, izraelski premijer je rekao da njegova zemlja" nikada nije imala takvog prijatelja i takvu podršku iz Bijele kuće".