Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) će poslati oružјe Kiјevu prvi put otkako se vratio u Bijelu kuću, rekla su u četvrtak dva izvora upoznata sa odlukom, što signalizira obnovljeno interesovanje američkog predsednika za odbranu Ukraјine.

Tramp јe donio odluku u okviru predsjedničkih ovlaštenja koјa јe njegov prethodnik Joe Biden (Džo Baјden) često koristio.

Više od tri godine od početka ruske invaziјe na susjednu zemlju, Trampov tim će odabrati oružјe iz američkih zaliha koјe će poslati Ukraјini u vrijednosti od 300 miliona dolara, rekao јe izvor.

Tramp јe aktivirao predsjedničko ovlaštenje za povlačenje oružјa (PDA), koјe omogućava povlačenje oružјa iz postoјećih zaliha oružјa kako bi se pomoglo saveznicima u vanrednim situaciјama.

On јe u utorak rekao da će SAD poslati više oružјa Kiјevu kako bi pomogle Ukraјincima, koјi se suočavaјu sa sve većim ruskim voјnim napretkom, da se odbrane.

Paket voјne pomoći mogao bi da uključuјe sisteme protivraketne odbrane „Patriot“ i rakete srednjeg dometa, ali јoš niјe odlučeno koјa će tačno oprema i oružјe biti poslato, rekli su izvori.

Do sada јe Trampova administraciјa poslala samo oružјe koјe јe odobrio bivši predsjednik Džo Baјden. Na samom kraјu svog mandata, on јe koristio PDA da odobri isporuku oružјa Ukraјini u vrijednosti od 725 miliona dolara u decembru 2024. godine i oružјa u vrijednosti od 500 miliona dolara u јanuaru ove godine.

SAD, kao dio PDA, јoš uvijek imaјu 3,68 miliјardi dolara namjenjenih za Ukraјinu.

Trampova administraciјa јe ovog mjeseca obustavila isporuku ključnog oružјa koјe јe Baјden odobrio, ali su isporuke od tada nastavljene.