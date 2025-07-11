Split: 13. put centrom grada prošao "Mimohod 8372", posvećen sjećanju na žrtve genocida u Srebrenici

U Splitu je sinoć 13. put centrom grada prošao "Mimohod 8372", posvećen sjećanju na više od 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka ubijenih u genocidu u Srebrenici 1995. godine.

Kolona sjećanja

Splićani su na taj obilježili 30. godišnjicu zločina, a prvi put i pod oznakom službenog Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašenog Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Kolonu sjećanja organizirala su bošnjačka udruženja grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, a mimohodu su se pridružili brojni građani, članovi bošnjačke zajednice te predstavnici institucija. Grad Split je predstavljao zamjenik gradonačelnika Ivo Bilić.

Bijele ruže položene su u more

U emotivnoj gesti bijele ruže položene su u more, a govor je održao Kadro Kulašin, predsjednik SABAH-a.

Ovim je Split ponovo pokazao svoje veliko srce i poštovanje prema žrtvama jednog od najmračnijih trenutaka savremene historiji.

Mimohod nije samo čin komemoracije – on je poziv na trajno sjećanje, na istinu, pravdu i nužnost da se ovakvi zločini nikada više ne ponove.