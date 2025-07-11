Hakan Fidan: Genocid u Srebrenici je duboki ožiljak na savjesti cijelog čovječanstva

Ministar vanjskih poslova Republike Turske Hakan Fidan oglasio se povodom 30. godišnjice genocida u Srebrenici, naglasivši da je zločin iz jula 1995. godine ostavio dubok trag u savjesti cijelog svijeta.

"Prošlo je 30 godina od genocida u Srebrenici, gdje je 1995. godine ubijeno više od 8.000 nevinih bošnjačkih civila. Ova velika tragedija, čiju bol još uvijek osjećamo u srcima, ostavila je duboke ožiljke na savjesti cijelog čovječanstva. Ne zaboraviti i ne dozvoliti zaborav – to je zajednička odgovornost svih nas", poručio je Fidan.

Dodao je da sa dubokim poštovanjem i milošću odaje počast ubijenima.