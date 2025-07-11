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TURSKI MVP

Hakan Fidan: Genocid u Srebrenici je duboki ožiljak na savjesti cijelog čovječanstva

- Sjećam se naše braće i sestara koji su izgubili živote s milosrđem i poštovanjem, a onima koji su ostali želim strpljenja - zaključio je Fidan

Anadolija

D. H.

11.7.2025

Ministar vanjskih poslova Republike Turske Hakan Fidan oglasio se povodom 30. godišnjice genocida u Srebrenici, naglasivši da je zločin iz jula 1995. godine ostavio dubok trag u savjesti cijelog svijeta.

"Prošlo je 30 godina od genocida u Srebrenici, gdje je 1995. godine ubijeno više od 8.000 nevinih bošnjačkih civila. Ova velika tragedija, čiju bol još uvijek osjećamo u srcima, ostavila je duboke ožiljke na savjesti cijelog čovječanstva. Ne zaboraviti i ne dozvoliti zaborav – to je zajednička odgovornost svih nas", poručio je Fidan.

Dodao je da sa dubokim poštovanjem i milošću odaje počast ubijenima.

"Sjećam se naše braće i sestara koji su izgubili živote s milosrđem i poštovanjem, a onima koji su ostali želim strpljenja", zaključio je Fidan.

Ministrova poruka objavljena je uoči kolektivne dženaze u Memorijalnom centru Srebrenica - Potočari, gdje će danas biti ukopani posmrtni ostaci sedam identifikovanih žrtava genocida.

Najmlađe žrtve koje će ove godine biti ukopane su Senajid Avdić i Hariz Mujić, obojica stari svega 19 godina u trenutku smrti. Avdićevi posmrtni ostaci pronađeni su na lokalitetu Suljići u oktobru 2010. godine.

# TURSKA
# HAKAN FIDAN
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