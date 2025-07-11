Poruka predsjednice Evropske komisije o Srebrenici: Nikada nećemo dopustiti da se historija ponovi

Predsjednica Evropske komisije Ursula Von der Leyen uputila je poruku povodom 30. godišnjcie genocida u Srebrenici. Prenosimo njeno obraćanje u cjelosti:

-Neki historijski događaji bacaju sjenu koja se proteže kroz generacije. Genocid u Srebrenici jedan je od njih. On predstavlja jedno od najmračnijih poglavlja u kolektivnom pamćenju Evrope.

Prošlo je trideset godina od tih strašnih zločina. Danas želim odati počast više od 8.300 bošnjačkih dječaka i muškaraca koji su ubijeni, kao i onima koji se i dalje vode kao nestali. Dok se posljednje žrtve Srebrenice dostojanstveno sahranjuju, želim također odati priznanje majkama, suprugama i kćerima koje već tri desetljeća nose teret neizmjernog gubitka.

Naša je moralna dužnost sjećati se i čuvati istinu, kako bi buduće generacije znale tačno šta se dogodilo.

Moraju znati da su u ljeto 1995. godine žrtve sistemski ubijane i kopane u masovne grobnice unutar „sigurne zone“ Ujedinjenih naroda u Srebrenici - gradu za koji su bili uvjereni da će pronaći zaštitu usred brutalnog rata koji je razarao Bosnu i Hercegovinu.

Evropska unija nikada neće zaboraviti šta se dogodilo u Srebrenici. Priznajemo svoju prošlost i preuzimamo odgovornost zbog neuspjeha u sprječavanju i zaustavljanju genocida. Nikada nećemo dopustiti da se historija ponovi.