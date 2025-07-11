Ambasada BiH u Pakistanu organizirala komemorativni skup posvećen Srebrenici

U sjedištu svjetski poznate Šahid Buto (Shaheed Bhutto) Fondacije, u organizaciji Ambasade Bosne i Hercegovine u IR Pakistan održan je komemorativni skup kojim je obilježen Međunarodni dan sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 1995. godine.

Uz prisutvo predstavnika državnih institucija, intelektualaca, naučnih radnika, diplomatskog kora, civilnog društva i studenata, odata je počast žrtvama i upriličena su naučna predavanja istaknutih pakistanskih univerzitetskih profesora, intelektualaca i novinara.

Ambasador Bosne i Hercegovine Emin Čohodarević pred prepunim holom Fondacije podsjetio je kako se ove godine komemorativni skup održava u svjetlu Rezolucije o genocidu u Srebrenici koju je prije godinu dana prihvatila Generalna skupština Ujedinjenih naroda. Naglasio je da Rezolucija ima planetarni značaj i predstavlja moralni, historijski i civilizacijski čin Ujedinjenih naroda.

Na komemorativnom skupu prisutnima su se obratili Asif Kan (Khan), predsjednik Fondacije Šahid Buto, profesor dr. Tarak Vahid (Taraq Waheed), šef Katedre za međunarodne odnose na Univerzitetu SZABIST, Amna Munawwar Awan, predsjednica Pakistanskog centra za međunarodne odnose i Tazin Ahtar (Tazeen Akhtar), novinar i publicista, urednik magazina “Pakistan u svijetu”.

Obilježavanje 30. godišnjice genocida u Srebrenici dobilo je pažnju velikog broja pakistanskih pisanih i elektronskih medija, saopćeno je iz Ambasade Bosne i Hercegovine u IR Pakistan.