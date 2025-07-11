Van der Bellen: Događaji u Srebrenici nisu bili posljedica rata, već planirani čin genocida

- Događaji u Srebrenici nisu bili posljedica rata, već planiran i namjeran čin genocida. Bio je to najveći zločin počinjen u Evropi od kraja Drugog svjetskog rata. Sjećamo se toga s užasom i gađenjem i danas se još jednom obavezujemo da to nikada ne zaboravimo - rekao je predsjednik Republike Austrije Aleksander van der Belen (Alexander van der Bellen) u video poruci na komemorativnoj sjednici u Potočarima povodom obilježavanja 30. godišnjice genocida.

On je naglasio da se danas, zajedno u Potočarima i širom svijeta, uključujući i Austriju, odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici.

- Mnogi koji su preživjeli progon iz Srebrenice našli su utočište u Austriji, i mnogi od njih aktivno rade na očuvanju istine o događajima koji su se desili prije 30 godina u Srebrenici. Zahvaljujem im na njihovoj predanosti- istakao je predsjednik Austrije.

Dodao je da su u julu 1995. godine hiljade muškaraca i dječaka sistematski ubijeni u Srebrenici i njenoj okolini.

- Suočavanje s najmračnijim poglavljima naše historije, historijom masovnog nasilja i genocida, nikada nije lako, ali je nužno. Austrija to zna iz vlastitog iskustva. U tom duhu Austrija i dalje stoji uz Bosnu i Hercegovinu, posebno u njenim nastojanjima da njeguje zajedničku kulturu sjećanja- dodao je predsjednik Austrije.

Naglasio je da se samo kroz zajedničko sjećanje može postići pomirenje i osigurati održivi mir.

- Danas, na ovaj međunarodni dan sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici iz 1995. godine, dozvolite mi da ponovim da imate podršku i solidarnost Austrije u prevazilaženju naslijeđa prošlosti, suočavanju s činjenicama i usmjeravanju Bosne i Hercegovine ka zajedničkoj budućnosti.Sjećanje nosi sa sobom odgovornost, odgovornost da učinimo sve što je u našoj moći da spriječimo da se takav zločin ponovo dogodi, odgovornost da djelujemo pri prvim znacima huškačke retorike i najranijim znacima nasilja, odgovornost da se uvijek zauzmemo za ljudsko dostojanstvo. Pokažimo da smo dorasli toj odgovornosti- za kraj je poručio predsjednik Republike Austrije Van der Belen.