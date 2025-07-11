Vjosa Osmani: Kosovo stoji uz Majke Srebrenice

Predsjednica Kosova Vjosa Osmani poručila je povodom 30. godišnjice genocida u Srebrenici kako Kosovo stoji uz Majke Srebrenice.

- 30 godina od genocida u Srebrenici, gdje je više od 8.000 bošnjačkih dječaka i muškaraca brutalno ubijeno od Miloševićevog genocidnog režima.

Tri desetljeća kasnije, glasovi Majki Srebrenice ostaju najmoćniji poziv protiv zaborava — i protiv nepravde.

Kosovo stoji uz njih. Jer znamo bol gubitka i nepopustljivu borbu za pravdu.

Nikad ne zaboravimo. Nemojmo nikada šutjeti - poručila je Vjosa Osmani.