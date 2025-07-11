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PREDSJEDNICA KOSOVA

Vjosa Osmani: Kosovo stoji uz Majke Srebrenice

Tri desetljeća kasnije, glasovi Majki Srebrenice ostaju najmoćniji poziv protiv zaborava

Vjosa Osmani. Facebook

I. P.

11.7.2025

Predsjednica Kosova Vjosa Osmani poručila je povodom 30. godišnjice genocida u Srebrenici kako Kosovo stoji uz Majke Srebrenice.

- 30 godina od genocida u Srebrenici, gdje je više od 8.000 bošnjačkih dječaka i muškaraca brutalno ubijeno od Miloševićevog genocidnog režima.

Tri desetljeća kasnije, glasovi Majki Srebrenice ostaju najmoćniji poziv protiv zaborava — i protiv nepravde.

Kosovo stoji uz njih. Jer znamo bol gubitka i nepopustljivu borbu za pravdu.

Nikad ne zaboravimo. Nemojmo nikada šutjeti - poručila je Vjosa Osmani.

# GENOCID
# SREBRENICA
# VJOSA OSMANI
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