Nove carine SAD za Kanadu ugrozile ekonomske odnose zemalja

Predsjednik SAD Donald Tramp najavio je uvođenje opće carine od 35 posto na robu iz Kanade, počevši od sljedećeg mjeseca. Ova odluka dolazi usred trgovinskih pregovora između dvije zemlje.

Kanada, dugogodišnji američki trgovinski partner, posljednja je u nizu zemalja koje su od Trampa primile pismo s upozorenjem o novim tarifama koje stupaju na snagu 1. avgusta. Vijest je uzrokovala pad na glavnim berzama, prenosi Politico.

Nova carinska stopa od 35 posto viša je od prethodnih 25 posto koje je Tramp uveo u februaru. Iako je neimenovani zvaničnik Bijele kuće rekao da će carine biti usmjerene samo na robu koja ne ispunjava uslove USMCA sporazuma iz 2020, konačnu odluku donijet će Trump. U ranijem intervjuu za NBC, Trump je spomenuo mogućnost uvođenja tarifa od 15 do 20 posto za sve zemlje koje nemaju trgovinski sporazum sa SAD-om.

U pismu premijeru Marku Karniju, koje je podijelio i na platformi Truth Social, Tramp je optužio Kanadu da nije spriječila krijumčarenje droga, konkretno fentanila, u SAD. Iako statistike pokazuju da ta ruta nije značajna za ulazak fentanila, Tramp je rekao da bi mogao promijeniti svoju odluku ako Kanada bude više sarađivala.

Na to je Karni odgovorio kasno u četvrtak, poručivši da će njegova vlada nastaviti štititi kanadske radnike i kompanije, dok se pripremaju za 1. avgust. Istog dana, ministrica vanjskih poslova Anita Anand izjavila je da se nada dogovoru s Amerikom o novom ekonomskom i sigurnosnom sporazumu do 21. jula – datuma koji je Karni ranije predložio.