Agencija za kreditni rejting: Njemački javni dug dostići će 74% BDP-a do 2030.

Njemački javni dug mjeren porast će do kraja desetljeća na čak 74 posto BDP-a, a pojačana potrošnja na odbranu tek će umjereno potaknuti privrednu aktivnost, pokazuju izračuni evropske agencije za kreditni rejting Scope.

U 2024. godini njemački javni dug iznosio je 62,5 posto BDP-a.

Do kraja 2030. godine mogao bi porasti za čak 11 % bodova zbog povećanja državne potrošnje na odbranu i infrastrukturu, objavila je agencija Scope u izvještaju.

Njemački parlament odobrio je u martu plan koji predviđa značajno povećanje državne potrošnje, označivši kraj višedecenijskog razdoblja fiskalnog konzervativizma, primjećuje Reuters.

- Uprkos sve većem zaduživanju, vlada će s vremenom biti izložena sve snažnijem pritisku da konsolidira temeljni državni proračun. Sve veći izdaci kamata i troškovi socijalnog osiguranja, uključujući mirovine i zdravstvenu skrb, smanjit će fiskalnu fleksibilnost - rekao je analitičar Scopea Julijan Zimerman (Julian Zimmermann).

Udio raspoloživih sredstava u saveznom proračunu stoga će vjerojatno do 2035. godine pasti na samo tri posto, sa sadašnjih 24 posto, pokazali su izračuni Scopea.

Očuvanje manevarskog prostora iziskivat će strukturne reforme, primjerice u penzionom sistemu i na tržištu rada, sugeriraju u agenciji za kreditne rejtinge.

Infrastrukturni fond od 500 milijardi eura, također "zaslužan" za povećanje potrošnje, mogao bi pak povećati potencijal rasta najvećeg evropskog gospodarstva s trenutnih 0,7 posto na jedan posto, procijenili su u agenciji.

Pojačana državna potrošnja na odbranu tek će "umjereno" potaknuti gospodarski rast, mišljenja su u agenciji, izračunavši da će poticaj privredi biti tek 50 centi od svakog utrošenog eura.